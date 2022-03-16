Erkek arkadaşının darp ettiği hemşire ortalığı ayağa kaldırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı meydana gele olayda bir barda eğlendikten sonra erkek arkadaşı tarafından cadde ortasında darp edilen ve hemşire olduğu iddia edilen genç kadın önce kendisini korumaya çalışan vatandaşlara, ardından basın mensuplarına saldırdı. Polisin gözaltına aldığı genç kadının, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polisleri tehdit ettiği iddia edildi. Genç hemşire hakkında polisler ve basın mensupları şikayetçi oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çarşı Mahallesi Hilmi Uran Meydanı'nda dün geceyarısı 01.30 sıralarına meydana gelen olayda bir eğlence mekanından çıkan 24 yaşındaki hemşire olduğunu iddia eden N.A. ile erkek arkadaşı R.T. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sokak ortasında kız arkadaşını tekme atarak dövmeye çalışan R.T.'ye önce vatandaşlar ardından bekçi ve polisler müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Eğlendikleri mekandan aşırı alkollü olarak ayrıldıkları iddia edilen N.A. ile R.T. bu kez kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşlar ve olay yerinde bulunan basın mensupları M.Ö. ile T.A.'ya saldırarak makinelerini almaya çalıştı, hakaretler yağdırdı. Olaya müdahale eden bekçi ve polislere de hakaret eden R.T. ile N.A. gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Basın mensupları da şikayetçi olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

‘SENİ SÜRDÜRECEĞİM’ TEHDİDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde ifadesinin alınmasını bekleyen N.A. burada ifade vermeyeceğini ve alkol kontrolü yaptırmayacağını belirterek polislere tepki gösterdi. N.A.’nın, polis memuruna yönelik, “Ben babamı arayacağım ve en üst makamlara haber verip seni buradan sürdüreceğim, hastaneye gitmeyeceğim kimse beni bir yere götüremez dilerim senin çocukların da benim yaşadıklarımı yaşar bu sana en büyük bedduamdır” dediği iddia edildi. Polis memuru M.A. ise, “144 promil alkollü olduğu belirlenen N.A.'dan şikayetçi oldum, emniyet müdürlüğünde tutanak tutuldu” diye konuştu.

BASIN MENSUPLARI İLE POLİS DE ŞİKAYETÇİ OLDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdikten sonra ayrılan basın mensuplarından T.A., “Biz gece bir işten dönüyorduk bir kişinin genç kadına yönelik saldırısını vatandaşlarında ayırmaya çalıştığını görünce olayı görüntülemek istedik. Çünkü genç bir kadın darp ediliyordu. Ancak bu kişiler aşırı alkollüydü ve bize de saldırdılar. N.A., elimdeki telefonu alıp yere fırlattı. O.. diyerek ağza alınmayacak küfürler ve tehditler ettiler. Biz de bize saldırdıkları ve darp etmeye çalıştıkları için şikayetçi olduk. Olay yerinde polislerin soğukkanlı müdahalesi olayın müdahalesini ve bizlerin darp edilmesini önledi. Emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz. Biz ve hakarete uğrayan polis memuruda kendilerinden şikayetçi olduk. Biz darp, tehdit, hakaret ve mala zarar vermeden şikayetçi olduk” diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDILAR

N.A. ve arkadaşı R.T., emniyet müdürlüğünde ifade verdikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.