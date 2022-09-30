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Erzincan’da korkutan deprem (Son depremler)

Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 00.49'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 00:58 - 30 Eylül 2022 Güncellenme:
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Erzincan’da korkutan deprem (Son depremler)

Erzincan’da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Tercan ilçesinde saat 00.49’da meydana gelen deprem, 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu duyuruldu.

AFAD da depremin 4.4 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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