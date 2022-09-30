Erzincan’da korkutan deprem (Son depremler)
Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 00.49'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan’da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Tercan ilçesinde saat 00.49’da meydana gelen deprem, 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti.
Çevre illerden de hissedilen depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu duyuruldu.
AFAD da depremin 4.4 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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