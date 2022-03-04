Erzincanlı esnaf: Asgari ücretle işçi çalıştırıyorduk şimdi asgari ücrete razıyız

Erzincan'da CHP heyetine dert yanan esnaf, "Biz asgari ücrete bile razıyız. Düşünün bir esnaf asgari ücretle esnaf çalıştırıyor ama biz şimdi asgari ücretli bir işe razıyız" dedi.

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CHP Esnaf Masası heyeti, Erzincan’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Esnafımız dertli. Başta elektrik faturaları olmak üzere artan giderler esnafın belini bükmüş” dedi.

ESNAF: ASGARİ ÜCRETE RAZIYIZ

Erzincanlı bir esnaf, “Biz asgari ücrete bile razıyız. Düşünün bir esnaf asgari ücretle esnaf çalıştırıyor ama biz şimdi asgari ücretli bir işe razıyız. Çünkü iş yok. Vatandaşın alım gücü yok. 3 ay önce 300 liraya taktırdığım ekranı artık 2 kata takıyorum ama müşterinin geliri 2 kat artmadı ki. Nasıl taktırsın?” diye dert yandı.

Esnaf, “Biz akşama kadar fiyatları, Ukrayna savaşını takip ediyoruz. Gündemimiz Türkiye ile ilgili değil. Türkiye ile ilgili olmayan gündemi takip ediyoruz. Bütün işimiz dolarla. Ülkenin başkanı dolarları bozdurun diyor ama gümrükten giren bütün mal dolarla” şeklinde konuştu.

“ADIM ADIM GEZİYORUZ”

Esnaf ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan CHP’li Ağbaba, “Adım adım gezdiğimiz ülkemiz genelindeki yurttaşlarımızın güveni ve desteği ile memleketimizi aydınlık yarınlara taşıyacağız!” dedi.

CHP Esnaf Masası Heyeti, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan gezilerini tamamladı.

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