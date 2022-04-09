Esenler Belediyesi, 2021 Faaliyet Raporu’na ‘hayali park’ koydu

AKP’li Esenler Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 52.8 milyon TL açık verdi, 460 milyon TL de borçlandı. Belediyenin 2021 yılı faaliyet raporunu eleştiren CHP’li Meclis Üyesi Kemal Şahin, raporda “hayali bir park” bulunduğunu da açıkladı.

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İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nin 2021 yılına ilişkin faaliyet raporu nisan ayı meclis oturumlarında görüşüldü.

Esenler Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporunu ilçe meclisinde değerlendiren CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, belediyenin tahmini bütçesinin 527 milyon 450 bin TL olduğunu gerçekleşen bütçe gelirlerinin ise 380 milyon 23 bin 393 TL olarak kayıtlara geçtiğini belirterek bütçenin gerçekleşme oranının yüzde 72 olduğunu söyledi. 2021 yılı bütçe giderlerinin de 432 milyon 904 bin 794 TL olarak açıklandığını aktaran Şahin “Gelirler ile giderleri karşılaştırdığımızda bütçe 52 milyon 881 bin TL açık vermiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bütçe açık vererek, gelir gideri karşılamamıştır. Esenler Belediyesi'nin bütçedeki beceriksizliği tüm hızıyla devam etmiştir” dedi.

460 MİLYON TL BORÇLANDI

Bütçedeki bu durumun beraberinde borçlanmayı getirdiğine dikkat çeken Şahin “Esenler Belediyesi'nin 2019 yılı borç toplamı 244 milyon 863 bin TL, 2020 yılı borç tutarı 313 milyon 219 bin TL, 2021 yılı borç toplamı ise 460 milyon 470 bin TL'yi bulmuştur. Bu tablo açık ve net beceriksiz bütçe yönetimini, artarak devam eden borç sarmalını gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

“HAYALİ PARKI İLK DEFA GÖRDÜK”

Şahin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün faaliyetleri arasında sayılan Birlik Mahallesi'ndeki “Taş Camii Meydan Parkı Peyzaj Projesi”ne de dikkat çekti.

Faaliyet raporunun ilgili bölümünü aynen okuyan Şahin “Birlik Mahallesi Taş Camii önünde bulunan meydan park projesi, Osmanlı bahçesi kültüründen esinlenerek tasarlanmıştır. Gölgesinde oturulacak büyük, her dem yeşil ağaçlar, kokulu bitkiler, şimşir gibi çit bitkileri ile çevrelenen bitki dokuları, lale ve mevsimlik çiçeklerle zenginleştirilmiştir. Proje 1.139 metrekare sert zemin,9 adet arkatlı giriş, 20 adet kare kameriye, farklı noktalarda 3 adet süs havuzu ve 2.300 metkerake yeşil alandan oluşmaktadır” dedi ve “Bu faaliyet raporunda anlattığınız, yaptık dediğiniz park aslında beton. Kuş sesi dinlemeye gittim sadece beton buldum. Hayali fatura gördük de hayali parkı ilk defa gördük. Bütün faaliyet raporunuzun özeti bu, ‘mış' gibi belediyecilik” eleştirisinde bulundu.

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