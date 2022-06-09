Esenler’de dikkat çeken karar: Caddelere bakanların isimleri verildi

Esenler 15 Temmuz Mahallesi’ndeki yeni sokak ve caddelere meclis kararıyla dikkat çeken isimler verildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun belediye başkanlığını yaptığı Esenler'de eski Metris Kışlası'nın bulunduğu alanda yapılan kentsel dönüşüm sonrasında oluşan yeni sokak ve caddelere isim verildi. 15 Temmuz Mahallesi'ndeki sokak ve caddeler için belirlenen yeni isimler Esenler Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumlarında gündeme alındı. Belediye yönetiminin teklifinde 19 cadde ve 4 sokak için önerilen isimler dikkat çekti.

AKP GRUBUNUN OYLARI İLE KABUL EDİLDİ

Teklifte yeni cadde ve sokaklar için Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Teknofest Caddesi, Sultan Abdülhamid Han Caddesi, Prof. Dr. Mustafa Şentop Caddesi, İsmet Yılmaz Caddesi, Turgut Cansever Caddesi, Ayasofya Cami Caddesi, Hulusi Akar Caddesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi, Mustafa Varank Caddesi, Özdemir Bayraktar Caddesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, Osman Aşkın Bak Caddesi, Dr.Kadir Topbaş Caddesi, Murat Kurum Caddesi isimleri önerildi. Teklife CHP ve İYİ Parti ‘hayır’ oyu kullandı. Cadde ve sokakların yeni isimleri AKP grubunun oyları ile kabul edildi.

HULUSİ AKAR, MUSTAFA VARANK, MURAT KURUM…

Adı caddeye verilen Mustafa Şentop TBMM Başkanı, İsmet Yılmaz eski bakan ve AKP Grup Başkanı, Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Osman Aşkın Bak eski Gençlik ve Spor Bakanı, Murat Kurum ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı.

“AKP'NİN BAKANLAR KURULU'NU TAŞIMIŞSINIZ”

Mecliste karara tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, “Sokak ve cadde isimleri o bölgenin tarihini, kültürünü, toplumun her kesimi tarafından takdir edilen kişilerin isimleri olmalıdır. Bu anlayış, AKP'nin ayrıştırıcı zihniyetin en somut halidir. Toplumu kutuplaştırmanın, bölmenin örneğidir. Bu anlayış aynı zamanda narsizmi yansıtan sağlıksız ruhsal yapının da ifadesidir. Esenler'e adeta AKP'nin Bakanlar Kurulu'nu taşımışsınız. Bu artık partizanlıkta son nokta” eleştirisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini yer almamasına da tepki gösteren Şahin, “Soruyorum neden Mustafa Kemal Atatürk’ün adı bu mahalledeki bir caddeye verilmemiştir? Cadde ve sokak isimleriyle bu mahallenin tam bir AKP mahallesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Mülkiyeti bu millete ait olan bu kışlanın arazisi AKP malı değildir” dedi.

“DEVLETE HİZMET VERMİŞ İSİMLER”

AKP grubu adına yapılan açıklamada, Atatürk'ün adının Esenler'de başka yerlerde bulunduğu belirtilerek, eleştirilen isimlerin de devlete hizmete vermiş kişiler olduğu ifade edildi.