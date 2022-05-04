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Esenyurt’ta kiracılarla ev sahiplerinin meydan savaşı

Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdılar. 

Yayınlanma: 12:13 - 04 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Ardıçlı Mahallesi’nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler.

Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darp edildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı.

Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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