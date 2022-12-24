Esenyurt’taki bir sitede 105 evin kaçak göçmenlere kiralandığı ortaya çıktı

Esenyurt'taki bir sitede 105 evin kaçak göçmenlere kiralandığı tespit ederek söz konusu evlere operasyonlar düzenleyen polis, 101 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler evlerin site yönetimi tarafından kendilerine kiralandığını söyledi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, kent genelinde konut ve iş yerlerini, kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya bu kişileri ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik çalışmalar düzenledi.

SİTE KAÇAK GÖÇMENLERE TAHSİS EDİLMİŞ

Bu kapsamda Esenyurt’ta bulunan bir sitede kaçak göçmenlerin barındırıldığı 105 farklı ev tespit edildi. 22 Aralık’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şok evleri olarak adlandırılan evlerde barındırılan farklı uyruklarda 101 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için geri gönderme merkezine teslim edildi.

SİTE YÖNETİMİNİN KİRAYA VERDİĞİNİ SÖYLEDİLER

Kaçak göçmenlerin, alınan ifadelerinde kendilerine evleri kiralayan kişilerin site yöneticisi olduklarını söyledi. Bunun üzerine, kaçak göçmenlerin barınmalarını sağlayarak bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Ş.K., R.K., F.E., F.T., M.G., M.İ. ve T.E.D. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

259 BİN 974 TL İDARİ PARA CEZASI

Operasyon kapsamında şok evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kira sözleşmesi ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilirken, her bir kaçak göçmen için 2 bin 574 TL olmak üzere, toplam 259 bin 974 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

SİTEDEKİ BAŞKA BİR EVDE İSE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Öte yandan; operasyon devam ettiği esnada, site içerisinde tedirgin ve şüpheli hareketlerde bulunan M.Ş. isimli bir kişinin evinde yapılan aramada, 1 Adet AK-47 Marka Uzun Namlulu Silah, 14 Adet AK-47 Mermisi, 1 Adet Ruhsatsız Tabanca, 9 Adet Tabanca Mermisi ve 1 Adet Kılıç ele geçirildiği öğrenildi.

SERBEST KALDI

Şahsın yapılan sorgulamasında; göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı olmadığı, adrese 1 gün önce taşındığı, ayrıca “Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, 6136 SKM gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildiği açıklandı. Şüpheli hakkında “6136 SKM” suçundan adli işlem başlatıldığı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.