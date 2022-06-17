Eski AKP’li başkana 3,5 milyon liralık acil ihale

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait bütün sosyal tesisleri zarar ettiği gerekçesiyle kiralamaya çalışan Başkan Mustafa Demir'in 3,5 milyon liraya Osmanlı Kafe yaptıracağı ortaya çıktı. Acil durumlar için kullanılan 21/B maddesine göre ihale edilen kafe yapım işini ise, önceki dönem Atakum Belediye Başkanı olan AKP'li Adem Bektaş aldı.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayında, İlkadım İlçesi Rasathane Mahallesi’nde yıkılan metruk binanın yerine 3 milyon 883 bin 230 lira yaklaşık maliyeti olan Osmanlı Kafe yaptırmak için ihale yaptı.

Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi acil durumlarda yapılan 21/B maddesine göre pazarlık usulüyle yapılan ihale, 3 milyon 500 bin liraya Atakum ilçesinin önceki dönemki AKP’li Belediye Başkanı Adem Bektaş’a verildi. Bektaş da 180 günde tamamlanacağı açıklanan Osmanlı Kafesinin yapımına başladı.

İHALE ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA VERİLDİ

21/B maddesine göre yapılan ihaleye, 3 kişinin teklif vermiş gibi gösterildiğini ileri süren CHP’li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Tekcan,

“Osmanlı Kafe yapım işinin AKP’li eski belediye başkanı tarafından alınması çok ilginç. Belediyesi meclisi olarak aldığımız bir karar vardı. Belediyenin belediyenin lokantacılık, kafe, büfe işletmeciliği gibi olaylarda uzak durması konusunda ilkesel bir karar aldık.

Bu karar neticesinde de belediye ait sosyal tesisleri zarar ettiği için kiraya verildi. Bunu bizde kabul ettik. Çünkü, öz geliri artıran bir faaliyetti. Ama Osmanlı Kafesi yapılması, ilkesel kararlarımıza uyulmadığını gösterdi. Sosyal tesislerinin tamamını kiraya veren belediye neden tekrar kafe yaptırır anlamış değiliz?” dedi.

“KAFE YAPMANIN NASIL BİR ACİLİYETİ OLABİLİR?”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın geçtiğimiz aylarda belediyenin borcunu yaklaşık 2.5 milyar olduğunu açıkladığını belirten CHP’li Meclis Üyesi Atilla Tekcan, 21/B maddesinden ihalenin yapılmasına tepki gösterdi.

Osmanlı Kafesi yapmanın ne gibi bir aciliyeti olduğunu soran Tekcan, “Bu işin 21/B maddesi, yani doğal afetler, salgın hastalıklar gibi acil işler için yapılan bir ihale ile yapılması vahimdir. Burada acil olan nedir? Acil olan müteahhidin hemen iş yapması mıdır?

Kentin acil işleri dururken önceliğin bir kafeye verilmesini anlamış değiliz. Bu tamamen keyfi ve kişilerin menfaatleri doğrultusunda yapılan bir ihaledir. 2 katlı yapılması planlanan bir kafenin maliyetinin 3,5 milyon lira olması imkansızdır. Bu hesaplamayı nasıl yaptılar?” diye konuştu.