Eski AKP’li başkandan zehir zemberek sözler: Yapmadığınız kahpelik kalmadı

Geçtiğimiz yıl ocak ayında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Rasim Arı AKP’lilere yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Arı, ayrıca önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu da belirtti.

Müslüm EVCİ

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, 29 Ocak 2021 tarihinde ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığı görevini bıraktığını söylemişti. Uzun süre suskun kalan Arı, daha sonra AKP'lileri hedef alan açıklamalar yaparak, 19 Ocak tarihinde AKP'den de istifa ettiğini duyurmuştu.

AKP'LİLERİ HEDEF ALARAK ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Sık sık AKP'lilere yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunan Arı, bunlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda belediye başkanlığına yeniden aday olduğunu açıklayan Arı, şu ifadeleri kullandı.

“Görevde bulunduğum süre zarfında ve ayrıldığım günden itibaren sürekli gidip bu adamla biz başa çıkamıyoruz diye şikâyet ettiğiniz ağa babalarınıza da, size de söyledim. Ben sizin düşmanınız değil rakibinizim ama sizler rakip olmayı değil düşmanlığı tercih ettiniz.

Önce eşime vereceğim bir hesap üzerinden algı yaptınız toplumda karşılık bulmayınca üstüne bir de edep dersi verenlerin edepsizin daniskası olduğu ortaya çıkınca strateji değiştirip kamu gücünü kullanmaya yöneldiniz.

Bakın size tek laf edeceğim; en cesur insan yolsuzluk yapmayandır. Hepinizi de er meydanında bekliyorum ve adayım. Milletin iradesinin üzerinde bir güç yoktur.”

“BİR MAKAM İÇİN YAPMADIĞINIZ KAHPELİK KALMADI”

Daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise isim vermeden AKP'lileri hedef almayı sürdüren Arı, hem belediye başkanlığına adaylık sürecinde hem de belediye başkanı seçildikten sonra birçok engellemelere maruz kaldığını söyledi. Arık 27 maddeden oluşan açıklamasında şu ifadelere verdi:

“Sustuk diye korktuk zannettiniz, kahpeliklere susmak erdemdir ondan sustuk. Sizin düşmanlığınız adaylığımdan önce başladı.

1-Adaylığım öncesinde benimle fotoğraf çekilen esnafı emekçiyi tehdit ettiniz.

2-Şehrin baronları seni istemiyor diye aracı gönderdiniz.

3-Adaylığım açıklandıktan sonra Ankara'da engel olmak için kamp kurup her türlü numarayı yaptınız.

4-Seçim sürecinde türlü türlü kahpelik yaptınız.

5-Seçimi kazandıktan sonra da kuytu köşelerde her türlü kahpeliği yaptınız.

6-Ankara'daki ağa babalarınıza defalarca gidip tekerinize çomak soktuğum için şikâyetler de bulundunuz.

7-Dava adamlığı kılıfına büründünüz, şov yapıyor diye sürekli şikâyet ettiniz.

8-Hemşehrilerimiz ile gönül bağı kurmamızı kabullenemediniz.

9-Ankara'da aylarca kamp kurup sürekli kötülemekten geri durmadınız.

10-Bunu da yapmazlar dediğimiz ne var ise yaptınız.

11- Başkan yardımcısı ile ilişkileri var diyecek kadar alçaklaştınız.

12- Küçük bir çocuğu taciz etmiş diyecek kadar bile kahpeleştiniz.

13-Şahsımla alakalı paylaşım yapan, beğeni yapan teşkilat mensuplarını tehdit ettiniz.

14-Fotoğraf çekinen kamu personellerini tehdit ettiniz.

15- Paylaşımlarımı beğenen insanları aradınız tehdit ettiniz.

16-Ekonomik durumumu bildiğiniz halde çok para götürmüş dediniz.

17-Milletle kucaklaşamadınız, biz kucaklaştık nerden geliyor bu yoğurdun bolluğu diye küçük aklınız ile imada bulundunuz.

18- Cafe köşelerinde hele biraz koştursun zamanı gelince ipini çekeriz dediniz.

19-Milletin emaneti olan kamu kurumunu sahte hesap merkezi haline getirdiniz.

20-Paralı adamlar üzerinden algı yaptırdınız (hepsi belgeli).

21-Şimdi bu yapılan kahpeliklerin hepsine sustuk. Hizmet etmek için, kahpelerin seviyesine düşmemek için sustuk.

22-Ama unutmayın! Korkuları olmayan çekineceği herhangi bir şeyi olmayan bir adamı korkutamazsınız.

23-Rakip gibi davranın dedik siz rakipliği beceremediniz. Şahsımız ile ilgili kahpeliklere sustuk ve bundan sonrada susar kulak asmayız. Lakin beytülmal konusunda birde bizi suçlama hadsizliğinde bulunur iseniz Allah'tan başka kimse bizi susturamaz.

24-Makam, mevki, rütbe, unvan; bunların hepsi cekettir. Zamanı gelince ceketimizi asar gideriz. Arkamızda sadece insanlığımız kalır ve öldüğümüzde sadece bedenimizi götürebiliriz bu dünyadan.

25-Bir makam için girmediğiniz kılık yapmadığınız kahpelik kalmadı.

26-Sizin bir hesabınız var ise Allah'ında bir hesabı var ben sussam eşim susmaz o sussa evlatlarım susmaz onlar sussa bu şehir susmaz.

27-Şimdi elinizden geleni ardınıza koymayın. Birilerinin yanında pişmiş ağabeyiniz komplo işlerini çok iyi bilir şimdi gidin ona. Şu şehirliden bu şehirliden değil Nevşehirliden emir alacağız.”

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