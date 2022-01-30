Eski CHP milletvekili corona virüsüne yenildi

Eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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22. dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan 76 yaşındaki Salih Gün, dört doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı. Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen iki çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salih Gün’ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.