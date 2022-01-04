Eski Dalyan Belediye Başkanı Ali Gün yaşamını yitirdi

Muğla’nın eski Dalyan Belediye Başkanlarından Ali Gün hayatını kaybetti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve özel bir hastanede tedavi gören Dalyan eski Belediye Başkanlarından 79 yaşındaki Ali Gün'ün bugün yaşamını yitirdiği açıklandı. Gün’ün cenazesi Dalyan'a gönderildi.

Ali Gün'ün cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi. Ortaca Belediyesi'nden ise yapılan açıklamada “Dalyan Mahallesinden merhum balcı Süleyman Gün oğlu Dalyan eski belediye başkanlarından Ali Gün (D.T 1943 ) doğumlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın saat 11:00 de eski pazaryerindeki evinde kılınacak cenaze namazından sonra Eskiköy Sapanlı Kabristanlığında toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. Covid-19 Tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması rica olunur” denildi.