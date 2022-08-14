Eski kayınpeder ve damat arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir kişi ve eski damadı arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
K.G. aralarında husumet bulunan eski damadı O.A. hakkında polis merkezine şikayette bulundu. Daha sonra Agahefendi Mahallesi’nde O.A. ile karşılaşan K.G. av tüfeği ile eski damadına ateş etti. Yaralanan O.A. da aracından aldığı tüfekle eski kayınpederi ve kayınvalidesi N.G.’ye ateş ederek yaraladı.
ÖNCE SİLAHLAR KONUŞTU SONRA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
Silah sesleri üzerine olay yerine gelen O.A.’nın kardeşi A.A. da elindeki bıçakla K.G’yi bıçakladı. Babası ve annesinin yaralandığını gören F.G. ise A.A’yı elinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, K.G. ve O.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)