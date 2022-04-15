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Eski sevgilisi İrem’i katleden cani öldü

Giresun’da barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi İrem Kostakoğlu'nu katlettikten sonra intihar eden Yunus Emre Albayrak öldü.

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Eski sevgilisi İrem’i katleden cani öldü

Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan 27 yaşındaki İrem Kostakoğlu, kendisiyle barışmak isteyen eski erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Yunus Emre Albayrak (30) daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihara teşebbüs etmişti. Ağır yaralı olarak Aksu'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, hastanede hayatını kaybetti.

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