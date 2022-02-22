Eskişehir’de belediyeden öğrencilere 500 lira ulaşım desteği

CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacak. Belediye, 500 örgün öğretimde okuyan ön lisans ve lisans öğrencisine, 500 TL ulaşım desteği verecek.

Kemal ATLAN

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Kötü yönetim, yanlış ekonomi ve eğitim politikalarının öğrencileri gittikçe artan bir dar boğaza soktuğunu kaydeden Eskişehir Odunpazarı ilçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, 500 örgün öğretimde okuyan ön lisans ve lisans öğrencisine, 500 TL ulaşım desteği sağlayacağını açıkladı.

500 TL ULAŞIM DESTEĞİ KARTLARINA YÜKLENECEK

Ekonomik krizden en çok etkilenenlerin arasında üniversite öğrencilerinin geldiğini belirten Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, öğrencilere ulaşım desteği vereceklerini açıkladı. Kurt, şunları söyledi:

“Ülkemizde yaşanan derin ekonomik krizden toplumun tüm kesimleri etkilendi. Zaten zor geçinen üniversite öğrencileri; barınma, elektrik ve doğalgaz faturaları ile temel ihtiyaç ürünlerine gelen fahiş zamlar sonrasında öğrenim hayatlarına devam edemez duruma geldi. Kötü yönetim, yanlış ekonomi ve eğitim politikaları öğrencilerimizi gittikçe artan bir dar boğaza sokuyor.

Gelecek kaygısı yaşayan, işsizlikle mücadele eden gençlerimiz, hayatlarının en güzel yıllarını da maalesef ciddi bir yoksullukla sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi ve ben Belediye Başkanı Kazım Kurt, gençlerimizin yanındayız. Olanaklarımız doğrultusunda onların yükünü hafifletmek için, Odunpazarında oturan 500 üniversite öğrencisine 500 TL'lik ulaşım desteği vereceğiz.

Öğrencilerin ESKART'larına yüklenecek olan bu bedel, umarım gençlerimizin biraz olsun rahat bir nefes almasını sağlar. Öğrencilerin ESKART'larına tek sefer yüklenecek bu 500 TL ulaşım desteğinin kullanım süresi ise kullanıcıya ait. Gençlik ve halk merkezlerimizle, kütüphanelerimiz ve Dilek Mercan Kız Öğrenci Misafirhanesi ile gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.”

BAŞVURULAR PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK

Odunpazarı Belediyesinin ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler 24 Şubat 2022 Perşembe günüden itibaren Gökmeydan Mahallesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası içerinde yer alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Başvurular için son tarih ise 7 Mart 2022 Pazartesi. Odunpazarı Belediyesinin ulaşım desteğinden; Odunpazarı'nda oturan 25 yaşını doldurmamış, örgün öğretimde okuyan ön lisans ve lisans öğrencileri faydalanabilecek.

Ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerde aranan kriterlerden biri de ‘Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan kaydının olmaması. Başvuruda bulunan öğrencilerden şehit ve gazi çocuklarına, yüzde 40 ve üzeri engele sahip öğrencilerine, annesi ve babası vefat edenlere, yetiştirme yurdunda okumuş olanlara ise öncelik verilecek.