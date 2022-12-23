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Eskişehir’de cip ile çarpışan otomobil iki parçaya ayrıldı

Eskişehir'de cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü, sürücü İbrahim Dönmez yaralandı.

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Eskişehir’de cip ile çarpışan otomobil iki parçaya ayrıldı

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu üçüncü kilometresinde meydana geldi. Bülent Cömert’in kullandığı cip ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Dönmez idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil ikiye bölündü, cip tarlaya savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Dönmez ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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