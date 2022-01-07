Eskişehir’de corona virüsüne karşı yeni tedbir kararları

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 427,42 ile Türkiye genelinde en çok vaka görülen iller arasında 3'üncü sırada yer alan Eskişehir'de salgına karşı yeni tedbirler alındı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, en çok vaka görülen illerin başında yer alan Eskişehir’de, salgına karşı yeni birtakım kararlar aldı.

VAKA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Eskişehir’de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85’e ulaşmasına rağmen, salgın vakalarında en çok artan illerin başında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 18-24 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide görülen vaka sayısında 468.85 ile Kırklareli birinci, 462.01 ile Çanakkale ikinci, 427.42 ile Eskişehir ise üçüncü sırada yer aldı.

VALİLİK YENİ KARARLARI DUYURDU

Vaka sayısı artan Eskişehir’de geçtiğimiz hafta maske ve mesafe kontrolü konusunda bir takım yeni kararlar alan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Eskişehir Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Son dönemde Covid­-19 virüsünün yeni varyantının (Omicron) etkisiyle salgının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşanmaktadır. Ülkemizde de Omicron varyantı nedeniyle son dönemlerde günlük vaka sayılarında artış trendine girildiği görülmektedir.

* Salgınının yeni varyantının ülkemize etkisinin en aza indirilmesi, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması için salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması büyük önem taşımaktadır.

* Bu kapsamda yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dâhil olmak üzere müzik yayınlarının saat 24.00'e kadar yapılmasına, nikâh ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dâhil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00'e kadar yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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