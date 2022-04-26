Eskişehir’deki Gezi Davası eyleminde arbede

Eskişehir'de sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri Gezi Davası sanıklarına verilen tutuklama kararlarına yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamanın ardından grubun, Ali İsmail Korkmaz anıtına yürüyerek sloganlar atması üzerine eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de, Bağlar Caddesi üzerindeki bir AVM önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Gezi Davası sanıklarına verilen cezalara tepki gösterdi.

POLİS İLE EYLEMCİLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yapılan basın açıklamasının ardından eyleme katılanlar, Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz Anıtı’na yürüdü. Yürüyüş esnasında, ‘Hükümet istifa’, ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları atıldı. Polis, yürüyüşe katılanların kaldırımdan yürümeleri yönünde uyarması sırasında yürüyüşçüler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

“VERİLEN CEZALAR BİZLER İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR”

Ali İsmail Korkmaz Anıtı’nın önünde konuşan Özgür Erhun şunları söyledi:

* Gezi'de yargılanan arkadaşlarımıza verilen cezalar kabul edilemez ve bizler için yok hükmündedir. Bu cezaları vererek bizleri yıldıracağını sananlar bilsinler ki bizler ‘Her yer Taksim, her yer direniş' demeye devam edeceğiz.

* Baskı, zulüm ve sömürü düzenini sona erdireceğiz. Gezi kökleri dışarıda aranacak bir dava değildir. Gezi bu ülke topraklarında yaşayan emekten yana, yoksuldan yana, doğadan yana, ezilmişten yana, ötekileştirilenden yana, kadından yana, barıştan yana olanların bu ülkenin yıllardır devam eden mücadeleci ruhundan beslenerek söylediği bir şarkıdır.

* Direnen herkesin dilinden düşürmeyeceği türküdür. Bu ülkenin topraklarına adalet, özgürlük, barış, eşitlik gelene kadar, bizler bu şarkıyı, türküyü söylemeye devam edeceğiz. Gezi halktır yargılanamaz! Gezi onurumuzdur! Zulme boyun eğmeyeceğiz!