Eskişehir’deki kamu lojmanları kaderine terk edildi

Eskişehir Sivrihisar ilçesinde kamu kuruluşlarına ait lojmanlar adeta çürümeye terk edildi. Maliye Bakanlığına ait 10, Milli Eğitim Bakanlığına ait 12, Adalet Bakanlığına ait 6, Tarım Bakanlığına ait 10 ve Milli Savunma Bakanlığına ait 40 lojmanın bulunduğu ilçede, lojmanların tamamına yakını boş ve çürümeye terk edildi.

Kemal ATLAN

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İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş, Sivrihisar ilçesindeki kamu kuruluşlarına ait 78 adet lojmanın büyük bölümünün boş ve atıl durumda olmasına tepki göstererek, binaların öğrenciler veya maddi durumu iyi olmayan ailelerin kullanımına verilmesini istedi.

LOJMANLAR VİRANE HALE GELDİ

Sivrihisar ilçesinde kamuya ait lojmanların çok büyük bölümünün kullanılmaması ve lojmanların çürümeye bırakılmasına tepki gösteren İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş,

“Son yıllarda ülkemizde günün şartlarına uygun çok sayıda evler yapılması, teknoloji çağının getirdiği yenilikler ile memur sayısında azalma nedeni ile bu lojmanlara talep azalmış, hatta bazılarında hiç oturan kalmamıştır. Bu nedenle de çoğu binalar bakımsızlıktan virane haline gelmiştir” dedi.

ÖĞRENCİLERE VEYA İHTİYACI OLANLAR KULLANSIN

İlçede kiralık ev bulmakta güçlük çekildiğini ifade eden Toptaş, ilçedeki bazı kamu kuruluşlarına ait lojmanların oturan olmadığından çürümeye terk edildiğini söyledi. Toptaş,

“İlçemizde Maliye bakanlığına ait 10, Milli Eğitim Bakanlığına ait 12, Adalet Bakanlığına ait 6, Tarım Bakanlığına ait 10, Milli Savunma Bakanlığına ait 40 adet olmak üzere toplamda 78 adet lojman bulunmaktadır.

Bu lojmanların tamamına yakını boş, bazıları ise çürümeye terk edilmiştir. İlçemizde konut sıkıntısı yaşanmakta olup kiralar 1500 ila 2000 TL arasında seyretmektedir. Vatandaşlarımız, memurlarımız ve özellikle öğrencilerimiz kiralık ev bulmakta büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenle bu lojmanlar ivedilikle vatandaşın kullanımına açılmalıdır.

Devletimizin o yok dönemlerinde binbir emek harcayarak yaptığı bu binaların metruk hale gelmesi ve bakımsızlıktan çürümeye terk edilmesi bizleri derinden üzmektedir. Bu nedenle bu binaların bakımlarının yapılarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza uygun fiyatla kiraya verilmesi ve ya satışının yapılarak milli servetimizin heba olmasının önlenmesi için acil tedbirler alınmalıdır.

Bilhassa son günlerde yaşanan ekonomik kriz nedeni ile zor günler geçiren vatandaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşarken ev kiralarını dahi ödeyememektedir. Bu nedenle lojmanlarımızın atıl vaziyette tutulması vicdanları sızlatmaktadır. Bu binaların en kısa sürede ihtiyacı olan ve zor durumda kalan vatandaşlarımızın kullanımına açılmalı veya satışı yapılmalı” şeklinde konuştu.