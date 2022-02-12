Eskişehir’deki zam protestosuna polis müdahalesi
Eskişehir'de hayat pahalılığı ve fatura zamlarını protesto edenler, polis barikatıyla engellenince arbede yaşandı.
Aralarında SOL Parti ve EMEK Partisi üyelerinin de bulunduğu onlarca vatandaş, Eskişehir'de elektrik zamlarını protesto etti.
‘Enerji şirketlerinden davacıyız! Zamlar derhal geri alınsın!’ sloganıyla yola çıkan eylemciler, kentin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda da imza topladı.
Eylemde, ‘zamlar geri alınsın’, ‘bu zamlarla yaşanmaz’, ‘pahalılığa yeter’, ‘geçinemiyoruz’, ‘müşteri değil yurttaşız’ pankart ve dövizleri açıldı.
Hayat pahalılığı ve elektrik faturalarını protesto edenlerin yürüyüşü polisin kurduğu barikatla engellendi.
Eylemcilerin yürüyüşlerine devam etmek istemesi üzerine polis müdahale etti, arbede yaşandı.