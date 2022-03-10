Esnaf kontak kapatmıştı! Mansur Yavaş, belediyenin teklifini açıkladı

Zam talebinde bulunan özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafının kontak kapatması hakkında açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin teklifini açıkladı.

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Ankara'da zam talep eden özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafı, bugün itibarıyla kontak kapatma kararı almıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

“20 KAT FAZLA DESTEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Pandemi dönemi boyunca bugüne dek özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafına şimdiye kadar hiç uygulanmayan 90 milyon liralık maddi destekte bulunduklarını hatırlatan Mansur Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Vatandaşlarımızı ucuz taşımak için aylık 3 milyon 216 bin liralık desteği hala sürdürüyoruz. Kısacası belediyemiz, ulaşım esnafına yaklaşık 20 kat fazla destek sağlamaktadır.

*Bu, Ankara tarihinde görülmemiş bir destek olarak kayıtlara geçti.

ULAŞIM BEDELİNİN 8 LİRA OLMASI TALEBİ

*Geldiğimiz noktada ise özellikle son dönemde günbegün artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, bizden ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle ayrıca belediyemiz tarafından para talep edilmektedir.

*Bugünkü ekonomik şartlarda bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması asla mümkün değildir. Kimlerin ücretsiz taşınacağı hususunu belediyeler değil, devlet yasa ile belirlemektedir.

“OCAK AYINDAN BERİ MALİYETLERİMİZ YÜZDE 70 ARTTI”

*5 Ocak 2022 tarihinde artan maliyetler nedeniyle kişi başı ulaşım maliyeti 6,5 lirayken, biz yeni tarifeyi tam biletle 4,5 lira olarak belirlemiş, öğrencilerimize ise aylık 75 liraya 225 binişlik abonman kartı vermiştik.

*Son fiyat artışı yaptığımız 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetlerimiz ortalama yüzde 70 artmıştır. O günden bugüne kadar sadece akaryakıta yüzde 79 zam gelmiştir. Bu rakamlara göre EGO Genel Müdürlüğümüzün toplam gelirleri, sadece akaryakıt giderlerini bile karşılayamaz hale gelmiştir.

*Şu anda bir kişinin toplu taşıma maliyeti 10,5 liradır. Örneğin, sadece ocak ayında EGO Genel Müdürlüğü'nün toplam geliri, toplam hasılatı 61 milyon 586 bin lira iken, sadece ve sadece akaryakıt gideri toplam 68 milyon 482 bin lira olmuştur. Bu rakama elektrik, personal, bakım ve diğer giderler dahil değildir.

BELEDİYENİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Esnafın talebi hakkında belediyenin teklifini sunan Yavaş, şunları söyledi;

“Dolmuş ücretleri, ilgili esnaf odası aracılığıyla belirlenmekte ve valilik tarafından onaylanmaktadır. Dolmuşçu esnafı, 16 Şubat tarihinde zam taleplerini odaya bildirmiş ancak hâlâ sonuç alınamamıştır.

Dolmuş ücretlerini bu kurumlar belirleyecek olup, belediyemizle ise hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Özel halk otobüslerinin fiyat artışı kararı ise UKOME'de alınmaktadır.

Belediye olarak hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyet yaşamaması için 6,5 lira olması için teklif götürülecektir.

Özel halk otobüsü esnafına, ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira, ÖTA esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3 lira, ilçe ÖTA'lara 4 lira destek olunması teklifimizle belediye meclisi gündemine alacağız.

“VATANDAŞIN EVİNE BİR ADET FAZLA EKMEK GÖTÜREBİLMESİ ÖNCELİĞİMİZDİR”

Bu desteklerin tamamı, esnafın zararını önlemek, bilet ücretlerini düşük tutarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek, bu arada ücretsiz binme hakkı bulunan şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın otobüslerde karşılaştıkları kötü muamelenin önüne geçmek amacıyla yapılmaktadır.

Bu teklifimizin kabul edilmemesi halinde, ekonomik koşullara dayanabildiğimiz ölçüde EGO otobüslerine zam yapmadan, gerekirse belediyelerimizin büyük projelerinden birini askıya alıp, bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız. Zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması ve evine bir adet fazla ekmek götürebilmesi bizim önceliğimizdir.”

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