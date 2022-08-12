Esnaf krizi üç cümleyle özetledi, Akşener ‘İşte Anadolu’nun irfanı’ diyerek paylaştı

İYİ Parti lideri Akşener'in "İşler nasıl?" diye sorduğu esnaf, "Çiftçiyiz, öldük. Esnafız, ölmek üzereyiz. Emekliyim, zaten yokuz" diyerek durumu özetledi. Akşener ise "Bitti. Bütün söyledikleri bitti işte. Anadolu’nun irfanı bu. Üç cümle ile her şey bitti" diyerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray’ın Ortaköy ve Ağaçören ilçelerinde esnafın dertlerini dinledi.

Akşener’in, “İşleriniz nasıl? Satış nasıl? Bu dükkan evi geçindiriyor mu?” diye sorduğu esnaf, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 3 cümleyle özetledi.

“SÖYLEYECEK SÖZ YOK”

Esnaf, “Şimdi; çiftçiyiz, öldük. Esnafız, ölmek üzereyiz. Emekliyim, zaten yokuz. Yani sayın genel başkanım, söyleyecek söz yok” dedi.

“ÜÇ CÜMLE İLE HER ŞEY BİTTİ”

Akşener ise “Bitti. Bütün söyledikleri bitti işte. Anadolu'nun irfanı bu. Üç cümle ile her şey bitti” diye yanıt verdi.

Akşener, o konuşmayı sosyal medya hesabından “İşte Anadolu'nun irfanı…” notuyla paylaştı.

“VATANDAŞ İLAÇ BULAMIYOR”

Bir eczacı ilaç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşa fiyat söylerken utandıklarını belirtti. Eczacı, “Şu anda vatandaşlarımızın ödediği para miktarı çok fazlalaştı. Biz bunu söylerken utanıyoruz. Reçete tutarı 50-60 lira, biz vatandaştan 40 lira alıyoruz. Biz bunu vatandaşa söylerken utanıyoruz. Vatandaşın ödediği para çoğaldı çünkü doları sabitlediler. İlaç bulamıyor vatandaşlarımız. Çok sıkıntıdayız, sizden yardım bekliyoruz” dedi.

“BU FİYATI SUNARKEN UTANIYORUZ”

Bir kuruyemişçi esnafı ise, “İnsanlarımız temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bırakın bu kuruyemişi, insanlar kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamayınca bize fırsat kalmıyor. Bu ürünlerin yüzde 80 yüzde 90'ı bizim memleketimizde yetişen ürünler. Lakin bir de bakıyoruz ki fiyatlara, hepsi ithal. Tezgahımıza malı koyuyoruz, müşterimize bu fiyatı sunarken utanıyoruz” diye konuştu.

“BU ÜRÜNÜN BAŞKA ÜLKESİ YOK AMA FİYATLAR BÖYLE…”

Geçen seneye göre ürünlerdeki fiyat artışına dikkat çeken esnaf, “Geçen sene Antep fıstığını 80 liraya alıp 130 liraya satıyorduk. Şimdi 185 liraya alıyoruz 220 liraya satıyoruz. Bunun başka bir ülkesi yok. Tamamen Türkiye'de yetişen bir ürün” ifadelerini kullandı.

Fındık içinin kilosunun 160 liraya, ayçiçeğinin 50 liraya kadar geldiğini de belirten kuruyemişçi, “Fındığın yüzde 75'i tamamen Türkiye'de yetişiyor. Biz İç Anadolu bölgesinden ay çekirdeğinin büyük tedarikçisiyiz. Burada ayçiçeği 45-50 lira. Müşterimize çok pahalı şekilde yansıyor, bizim işlerimize de yansıyor” şeklinde konuştu.

“KARIN TOKLUĞUNA ÇALIŞIRSAK İYİYİZ”

Akşener’in ziyaret ettiği kasap ise, “Karın tokluğuna çalışırsak iyiyiz. Elektrik faturası ayda bin lira geliyor. Kiramız 7 bin euro” diye dert yandı.

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