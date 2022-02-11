‘Esnaflıktan bile iğrendik’ diyen esnaf: Artık çocuklar bile mutsuz

Gıdadan ısınmaya ve enerjiye kadar her geçen gün gelen zamlar vatandaş ve esnafın belini bükmeye devam ederken, ailelerinden harçlık alan çocuklarda artık zamlardan olumsuz yönde etkilenmeye başladı. Manisa Gölmarmara ilçesinde bakkal işleten bir esnaf “Artık bizi bırak çocuklar bile mutsuz. Aldıkları 5 lira harçlıkla bir bisküvi bile almakta zorlanıyorlar. Çocukların bile gülmediği bir ortamda artık seçimi bekliyoruz” dedi.

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Hayatın zorlaştığı bu günlerde vatandaş geçim sıkıntısıyla, esnaf ise iş yapamamamın kaygıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarette bakkal işleten bir esnafın sözleri yaşanan ekonomik krizin kendileri kadar çocukları da nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

“ARTIK ÇOCUKLAR BİLE MUTSUZ”

CHP'li Başevirgen'e yaşadığı ekonomik sıkıntıyı “Esnaflıktan bile iğrendik” cümlesiyle anlatmaya çalışan 13 yıllık bakkal esnafı, dükkanına gelen çocukların bile artık mutsuz olduğunu ifade etti.

2 yıldır işlerinin kötü gittiğini ifade eden bakkal sitemini şu cümlelerle dile getirdi:

“İşler hiç iyi değil. Özellikle 2 yıldır illallah etmiş durumdayız. Esnaflıktan bile iğrenir hale geldim. Çünkü her gün her şeye zam. Vatandaş zamları sanki bizim yaptığımızı sanıyor.

Artık bakkalın önünde oturup müşteri bekler hale geldik. Bizim için bakkal dükkanı kapatıp dışarda oturmak daha karlı. En azından hava ve güneş bedava.

Artık çocuklarımız bile mutsuz. Babasından 5 lira harçlık alan bir çocuk eskiden bir bisküvi ve meyve suyu alıp bakkaldan mutlu bir şekilde ayrılıyordu. Şimdi 5 Lira harçlıkla bir bisküviyi bile almakta zorlanıyorlar.

Çocuklarının gülüşünün olmadığı bir ortam olabilir mi? Çocukların bile gülmediği bir ortamda artık seçimi bekliyoruz. Çocukları bile mutsuz eden bu sistemin değişmesini bekliyoruz”

“VATANDAŞ ARTIK BAYAT EKMEĞE GELİYOR”

Ziyarette CHP'li milletvekiline yaşadığı sıkıntıyı anlatan fırıncı esnafı ise, vatandaşların 50 kuruş ucuza ekmek alabilmek için bayat ekmeğe rağbet gösterdiğini dile getirdi. Vatandaşa 2 liraya bayat etmek sattığını söyleyen fırıncı şöyle konuştu:

“2,5 liraya bile sattığım ekmekten zarar ediyorum. En az 3-3,5 TL'ye satmalıyım ki zarar etmeyeyim. Veresiye defterimiz dolu. Vatandaş artık ekmeği bile yazdırıyor. Ayrıca akşamüstü daha 50 kuruş daha ucuz diye bayat ekmek almaya gelen vatandaşlarımız var.

Bayat ekmekleri hayvancılara 1,75 liradan vereceğimize vatandaşa 2 liradan satalım diyoruz. 570 lira gelen elektrik faturam 1860 lira geldi. Fırınım odunlu. Fırını yakmak için 1600 TL verip odun alamıyorum.”

“BUGÜNKÜ KRİZ DE DEĞİŞİME İŞARET EDİYOR”

Televizyon kumandası satan bir işyerine uğrayarak sohbet eden CHP'li Başevirgen esnafa elektrik faturasını sordu. CHP'li Başevirgen'e yaşanan sıkıntıyı anlatan esnaf şöyle konuştu:

“Fatura az gelse de ödeme imkanı var mı vatandaşın? 30 yıllık esnafım. 2002'de buna benzer bir kriz yaşandığında AKP iktidara geldi. Bugünkü kriz de değişime işaret ediyor. Dolara zam geldikçe biz de ürünlerimize zam yapıyoruz. Olan vatandaşa oluyor. Cebindeki son parasını veren vatandaş var. Ben vatandaşın cebindeki son parayı almam. Mutlaka 10-20 lira geri veririm ki çoluk çocuğunun bir ihtiyacını görsün.”

“ÇOCUKLARIN GÜLÜŞÜNÜ BİLE ÇALAN İKTİDARIN GİTME VAKTİ GELDİ”

Esnaf ziyaretlerinin ardından değerlendirmede bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye'de artık harçlıklarıyla bir bakkaldan istediğini alamayan çocukların bile mutsuz olduğunu ifade etti.

CHP'li Başevirgen açıklamasında şöyle konuştu: “Hangi işyerine girsek, hangi esnaf ve vatandaşla görüşsek mutlu olan bir insan yok. Toplum artık ‘Yarın neye zam gelecek' korkusuyla yaşamaya başladı.

Toplum mutsuz. Yaşanan bu mutsuzluk çocuklarımıza bile yansıdı. Babasından, annesinden 5 lira harçlık alan bir çocuk bakkala gittiğinde artık bir şey alamıyor. Eskiden 5 liraya bir bisküvi ve meyve suyu aldıktan sonra mutluluğu gözlerinden okunan çocuklarımızın yüzlerinden artık mutsuzluk ve umutsuzluk okunuyor.

Eğer bir ülkede mutlu olamayan ve geleceğe umutsuz bakan çocuklar varsa artık o iktidarında durmasının manası yoktur. Çocukları bile mutsuzluğa sürükleyen iktidarın artık değişmesi gerekir.”

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