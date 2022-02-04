Esnaftan İmamoğlu’na elektrik faturası isyanı: Artık size sığındık

Yüksek elektrik faturaları nedeniyle isyan eden Beykoz esnafı, İBB Başkanı İmamoğlu'na “Diyecek çok şey var da artık size sığındık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” yakınmasında bulundu. İmamoğlu ise "Hepimiz için zor. Bir anda bütün toplumu ezdi. Kötü olan şu; bu ülkenin özellikle dar gelirlinin harcayacak parası yok. Bu ülke bir anda bu sıkıntıdan kurtulur mu? Kurtulur. Şu anda sorun, gerçekten ülkenin ekonomisinin iyi yönetilememesi meselesidir" yanıtını verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün restorasyonu tamamlanan Üsküdar Meydanı'ndaki 3. Ahmet Çeşmesi'nin açılışını gerçekleştirmesinin anından Beykoz'a geldi. İmamoğlu, Beykoz'da esnafla görüştü.

“ARTIK SİZE SIĞINDIK”

Bir tekstil esnafı İmamoğlu'na “Diyecek çok şey var da artık size sığındık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye dert yandı. İmamoğlu ise, “Güzel olacak. Zor zamanlar atlatılacak” diye yanıt verdi.

“İSKİ'NİN ELEKTRİK FATURASI YAKLAŞIK 2 MİLYAR ARTTI”

Dertli esnaf, “Şu anda elektrik paraları ne olacak anlamıyorum” diyerek yüksek elektrik faturalarından yakındı. İmamoğlu ise yüksek faturaların hem vatandaşı hem de kurumları etkilediği vurgusunda bulunarak şöyle konuştu:

“İSKİ geçen sene 1 milyar 350 milyon elektrik faturası ödüyordu. Şu anki rakamla 3 milyarın üzerinde. Nasıl su taşıyacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi?”

“DAR GELİRLİNİN HARCAYACAK PARASI YOK”

Hepimiz için zor. Bir anda bütün toplumu ezdi. Kötü olan şu; bu ülkenin özellikle dar gelirlinin harcayacak parası yok.”

İmamoğlu, ekonomiye dair eleştirilerini şöyle sürdürdü;

“Bu ülke bir anda bu sıkıntıdan kurtulur mu? Kurtulur. Şu anda sorun, gerçekten ülkenin ekonomisinin iyi yönetilememesi meselesidir. Başka işlere taşıyorlar meseleleri ama boş işler onlar. Şu anda ekonomi…”

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