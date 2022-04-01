AKP Ethem Sancak’ı disipline sevk etti

Eski AKP MKYK üyesi iş insanı Ethem Sancak, "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinin ardından partiden ihraç ediliyor. Sancak, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

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İş insanı Ethem Sancak’ın açıklamaları üzerine AKP harekete geçti. İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sancak, dün dikkat çeken sözler söylemişti.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ‘Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında yaptığı konuşmada “Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik” demişti.

‘‘BİZ ADAM KESEN BİRÇOK ÜLKE İLE KARDEŞİZ’

“Türkiye, Rusya ve İran bir olalım; Amerika'yı Suriye'den çıkaralım” değerlendirmesini yapan Sancak Gazete Duvar’ın aktardığına göre “Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler” ifadelerini kullanmıştı.

‘UYGURLARIN REFAH SEVİYESİ YOZGAT'IN 3 KATIDIR'

Öğrencilerin Çin'in Doğu Türkistan'da cami kapattığı yönündeki eleştirisine ilişkin konuşan Sancak, “Öyle bir şey yok. Ben kendim gittim gördüm. Kapatılan tek bir cami yok. Uygur bölgesinde yaşayan Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat'ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksektir. Git gör. Bunlar Amerikan ajanlarının dezenformasyonudur. Batı medyası ve CIA'nın ajanlarıdır. Çok merak ediyorsanız sizi göndereyim. Bölge bölge, atlayın gidin. Başkalarının anlattıklarına bakmayın. Kendiniz gidin” dedi.

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