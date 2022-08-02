Ethem Sancak, Vatan Partisi’ne katıldı: AKP döneminde fakirleştim

AKP’den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi’ne katıldı. Sancak, istifa süreciyle ilgili “Ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı ile bir diyaloğumuz olmadı. Niye diyaloğumuz olmadı? Onu kendisine sormak lazım. Ben doğruları söyledim onlar istemediler bunu" dedi. Sancak, ayrıca AKP döneminde zenginleşmediğini aksine fakirleştiğini söyledi.

Fırat FISTIK

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AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve partisinden istifa eden iş insanı Ethem Sancak ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partinin İstanbul il binasında birlikte açıklama yaptı.

Açıklamada siyasi yaşamını anlatan Sancak, SÖZCÜ muhabiri Fırat FISTIK'ın AKP'den istifa etme süreciyle ilgili sorusuna dair şunları söyledi:

CUMHURBAŞKANI İLE DİYALOGUMUZ OLMADI, KENDİSİNE SORMAK LAZIM

*Ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı ile bir diyalogumuz olmadı. Niye diyalogumuz olmadı?

*Onu kendisine sormak lazım. Partinin kuralları var. İhraç istemiyle disiplin kuruluna verilmemin ona sorulmadan yapılabileceğini pek tahmin etmiyorum.

*Dolayısıyla ben de bir diyalog kurmadım. Bir halk deyimi var, Yılmaz Güney filmlerinde kullanır.

*Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar yaşasın 10. köy. Şimdi ben doğruları söyledim onlar istemediler bunu.

*Mücadele isteyen için yollar kapanmaz ki. Ayrıca Vatan Partisi benim ilk köyümdür. İlk köyüme döndüm yani. Daha önce farklı fikirlerim oldu MKYK'da. Bunları dillendirdim.

‘AMERİKAN'IN DESTEĞİYLE İKTİDARA GELDİK' SÖZÜNÜ YALANLADI

Sancak, basında da yer alan “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözüyle ilgili soruya da şöyle cevap verdi:

*Cımbızlayıp vermek olmaz. İyi bir gazeteci öyle yapar. Ben orada neyi anlatıyorum, sızdılar içeri AK Parti içine… Sonra teslim olmayınca delirdiler.

*Anlattığım ana tema buydu. Sorunun içinden cımbızladınız. AK Parti'yi Amerika kurdu diye. Öyle bir lafım yok.

Sancak, panele ait ses kaydına dair “Günü gelince yayınlarım” dedi.

BİDEN ÇETESİ KAZANIRSA SURİYE'YE DÖNERİZ

2023 seçimleri için “Bu seçim en önemli seçimdir” diyen Sancak, “Bu seçimde Biden çetesinin kazanmaması lazım. Kazanırsa Suriye'ye döneriz, Irak'a Libya'ya döneriz. Amerika'nın niyeti bu. Bunu engelleyecek milli bariyer inşa etmek lazım” diye konuştu.

Sancak, “Biden çetesiyle Millet İttifakı'nı mı kastediyorsunuz, kimi işaret ediyorsunuz” sorusuna dair de şöyle konuştu:

*Bunu ben demiyorum Biden diyor. Biden ne dedi seçilmeden önce, ‘Biz darbelerle indiremedik. Muhalefetle birleşip indireceğiz.'

*İşte buna kulak veren ve bunun dediklerini yapanlara diyorum Biden çetesi. Kim üstüne alınıyorsa odur. Biden söylüyor.

*Geçen gün Almanya Dışişleri Bakanı geldi. Hani 6'lı masa yazıyordu. İtiraz bile etmediler. Bize ayar vermeye kalktı.

*Dışişleri Bakanımız ağzının payını verdi. Panikle kaçtı oradan. Sonra onun huzuruna 6'lı masanın bütün bileşenleri basına da açık olmayacak şekilde gidip ona hesap verdiler.”

Sancak, ayrıca AKP döneminde zenginleşmediğini aksine fakirleştiğini söyledi.

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