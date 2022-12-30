Evden işe, işten eve günlük 290 bin TL!

Makam hizmetleri için 4 lüks araç, 9 adet de lüks koruma aracı kiralayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın personel servis aracı günlük kirası da dudak uçuklattı.

Deniz AYHAN

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, personel servisi ve binek araç kiralama hizmeti için Özer Tur şirketi ile bir yıllığına 105.9 milyon TL'lik sözleşme imzaladı. Bakanlığın bir günlük servis ve binek araç kiralama hizmet bedeli 290 bin TL oldu.

Bakanlık, geçmiş yıllarda personel taşıma hizmetleri için de Özer Tur şirketi ile anlaşmıştı. 28 Şubat 2022’de personel servis kiralama hizmeti için yıllık ihale bedeli 17 milyon 644 bin TL olarak belirlenmişti.

4 Mart 2022’de de bakanlığın sürücülü ve sürücüsüz kiralık taşıt hizmeti alımı ihalesi Özer Tur’a gitmiş, bunun için de 11 milyon 542 bin TL ödenmişti.

13 Ocak 2021’de bakanlığın personel servis kiralama ve şoförlü binek araç kiralama ihalesini de Özer Tur kazanmış, karşılığında 14 milyon 273 bin TL ödenmişti.

31 Ocak 2020’deki personel servis kiralama ve şoförlü binek araç kiralama ihalesinin kazananı da Özer Tur oldu. Bunun için de 14 milyon 402 bin TL ödendi. Özer Tur’un referansları arasında Cumhurbaşkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, BOTAŞ, İŞKUR, ÖSYM, MSB de bulunuyor.