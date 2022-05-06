Evlerinden çıkarılan kadınlar isyan etti: Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?

Kayseri’nin Develi ilçesinde heyelan riski nedeniyle evlerinden çıkartılan Küçükkünye Mahallesi sakinleri yetkililerin ilgisizliğine isyan etti. 1993 yılında verilen bir rapor nedeniyle bir yıl önce evlerinden çıkartıldıklarını ve ahırdan bozma evlerde oturmak zorunda kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Bin tane Suriyeliye ev yapıyorlar, bize 10 tane ev yapmadılar" diyerek, dert yandı.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Develi ilçesinde heyelan riski nedeniyle evlerinden çıkartılan Küçükkünye Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek şikayetlerini dinledi. 1993 yılında verilen bir rapora istinaden geçtiğimiz yıl mart ayında 15 evin kolluk güçleri tarafından boşaltıldığını, yeniden oturulmaması için de elektrik ve suyunun kesildiğini ifade eden mahalle sakinleri, 13 aydır kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini ifade etti.

“KIŞI BAŞKALARININ YANINDA GEÇİRDİK”

Küçükkünye sakini bir kadın “Hepimizin psikolojisi bozuldu. Kışı başkalarının yanında geçirdik. Bugün kendi evlerimizden çok daha kötü durumda olan evlerde yaşıyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir başka mahalleli de çaresizlik nedeniyle işitme engelli babası ve annesinin yeniden elektriği ve suyu olmayan evde yaşamaya devam ettiğini belirtti.

“TAPULU EVİMDE OTURAMIYORUM”

Kendilerine kalacak yer gösterilmediğini belirtirken, bir başka mahalle sakini ise, “Suriyeli dayalı döşeli evin içinde oturuyor, bir de maaşını alıyor. Ben tapulu evimde oturamıyorum” siteminde bulunurken bir diğer mahalleli ise, yaşanan sıkıntı ve stres nedeniyle bir yakınlarının geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

“BİN SURİYELİYE EV YAPIYORLAR BİZE 10 TANE YAPAMIYORLAR”

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’e dert yanan bir başka kadın ise, “Bin tane Suriyeliye ev yapıyorlar, bize 10 tane ev yapmadılar” dedi.

“DEVLET YENİ BİR YAŞAM ALANI GÖSTERMEK ZORUNDA”

Vatandaşların boşalttıkları ve şimdi yaşadıkları evlerde incelemelerde bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise şunları söyledi:

“Evinizi boşatmışlar. Yeniden oturmamanız için de elektriği ve suyu kesmişler. Boşaltmışlar ama size yer göstermemişler. Şimdi komşunuzda kalıyorsunuz, afedersiniz, ahırdan bozma yerlerde kalıyorsunuz. Riskli ise bu evlerde kalmamanız gerekiyor ama devlet size yeni bir ev yeni bir yaşam alanı göstermek zorunda. Biz bu konunun takipçisi olacağız”