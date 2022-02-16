Falyalı cinayetinde son durum

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili olay yerine 1 kilometre mesafede bulunan silahların, saldırıda kullanılan silahlar olduğu belirtildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bulunan 9 mm çapındaki tabancanın ise Türkiye’de bir olayda kullanıldığı da öne sürüldü. İstanbul’da gözaltına alınan 6 şüpheliden Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 2 şüpheli bugün ek gözaltı süresi talep edilmek üzere adliyeye gönderildi.

Habip ATAM

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Kıbrıs'ta kumarhane, otel, gazino işletmeciliği yapan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, 8 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıdan hemen sonra Ömer Tunç'u gözaltına aldı. Bir gün sonra ise Yusuf Güneş gözaltına alındı. Çalışmaları derinleştiren polis, 12 Şubat'ta düzenlenen operasyonda Falyalı'nın iki korumasını da gözaltına aldı.

Aynı günün akşamında Alsancak'ta düzenlenen başka bir operasyonda ise Veysel Sarı ve Murat Çiçek yakalandı. Evde yapılan aramalarda 9 mm çapında bir tabanca ele geçirildi. Alanya'dan kaçak olarak Kıbrıs'a girdikleri iddia edilen Veysel Sarı ve Murat Çiçek'in gözaltına alınmasının ardından, olay yeri yakınlarında dere yatağında yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof ve bir 9 mm tabanca, bir mont ve ayakkabı bulundu.

8 GÜN GÖZALTI

Saldırının kilit isimleri olduğu iddia edilen Çiçek ve Sarı ve diğer şüpheliler bugün Girne'de hakim karşısına çıktı. Şüpheliler hakkında 8 gün daha gözaltı kararı verildi. Yusuf Güneş'in ise serbest kaldığı öğrenildi.

TABANCA TÜRKİYE'DE KULLANILMIŞ İDDİASI

Yaşanan saldırıyla ilgili ilk kriminal raporlarının da ortaya çıktığı öğrenildi. Dere yatağında ele geçirilen silahlarla saldırıda kullanılan silahların eşleştiği belirtildi. Ayrıca Veysel Sarı ve Murat Çiçek'in evlerinde yapılan aramalarda bulunan 9 mm çapındaki tabancanın Türkiye'de başka bir olayda da kullanıldığı öne sürüldü.

EK GÖZALTI TALEP EDİLECEK

Operasyonun İstanbul ayağında ise farklı tarihlerde 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda Söylemezler Çetesi olarak bilinen suç örgütünün önemli ismi Mustafa ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Mustafa Söylemez ve 2 adamı 9 Şubat'ta yakalanmıştı. 4 gün süren gözaltı süresinin ardından geçtiğimiz Pazar günü 4 gün ek gözaltı süresi alınmıştı. Söylemezler suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Mehmet Faysal Söylemez ve 2 adamı ise Cumartesi gecesi yakalanmıştı. Şüpheliler ek gözaltı süresi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

12 GÜNLÜK GÖZALTI SÜRESİ

Ülkemizde toplu işlenen suçlarda 4 günlük gözaltı süresine ek olarak 4 gün ve sonrasında 4 gün daha gözaltı süresi alınabiliyor. Gözaltı sürelerinin uzatılmasına hakim karar veriyor. Ülkemizde çete suçlarında gözaltı süresi 12 gün ile sınırlıyken, Kıbrıs'ta ise gözaltı süresi 90 güne kadar çıkabiliyor

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