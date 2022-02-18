Falyalı cinayetindeki kilidi eldivendeki DNA çözecek

Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Falyalı’yı öldürmek için iki noktada pusu kurulduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan bir araçta bulunan ve barut izi bulunan eldivenin Mustafa Söylemez'e ait olduğu ileri sürüldü. Eldiven ve diğer deliller Türkiye gönderildi. O delillerden alınan DNA ve parmak izleri İstanbul’da gözaltınaki şüphelilerden alınacak örneklerle karşılaştırılacak.

Habip ATAM

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Kıbrıs'ta 8 Şubat’ta silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı soruşturmasına ilişkin elde edilen delillerin incelenmesi yeni iddiaları da ortaya çıkardı. İddiaya göre, Falyalı'nın otelden evine gideceği saati bilen saldırganlar günler öncesinden plan yaptı. Saldırı için 2 güzergahta pusu kuruldu. Saldırının gerçekleştiği alanda 3 araç, diğer noktada ise 1 araç bekletildi. Halil Falya'lının evine gittiği yolu tercih etmesi üzerine, ilk grubun planı aktif hale getirildi.

YAYLIM ATEŞİ

Saldırıyla alakalı Falyalı'nın korumalarının da ifadeleri alındı. Halil Falyalı ile ilgili korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık'ın “Önce tabancayla 4 el ateş edildi. Daha sonra ise yaylım ateşi başladı. Çok kısa sürede oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Korumak için yere yattık” dedikleri öğrenildi.

ÇÖPTEKİ ELDİVEN

Kıbrıs polisi cinayetten hemen sonra çevrede çalışma başlattı. Araştırmalarda olay yerinden kaçan araçlar kameralarla tespit edildi. Ardından belirlenen araçları izleyen polis şüphelilerden birinin olay yeri yakınında bir otele gittiğini, çöpe bir şey attığını fark etti. Ekipler çöpte inceleme yapınca 2 eldiven buldu. Eldivenlerde yapılan incelemede barut izi bulundu. Lüks bir mağazadan alınan eldivenleri atan kişinin Ömer Tunç olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

DELİLLER MUSTAFA SÖYLEMEZ’İ İŞARET ETTİ

Ömer Tunç'un yakalanmasının ardından ise saldırının düğümleri tek tek çözüldü. Tunç'un saldırı öncesinde Mustafa Söylemez'le görüştüğü öne sürüldü. Saldırı sonrasında Söylemez'in gece 03.00 uçağı ile Türkiye'ye döndüğü belirtildi. Saldırıda kullanılan araçlardan biri Kıbrıs'ta havalimanında bulundu. Söylemez'in havalimanına gittiği araç olduğu öne sürülen otomobil polis ekiplerince incelendi. El freni üzerinde bir eldiven daha ele geçirildi. O eldivenin üzerinde de barut izi olduğu belirlendi. Eldivenin Mustafa Söylemez'e ait olduğunu değerlendiren polisin, ele geçirilen delili Türkiye'ye gönderdiği öğrenildi.

MONT VE AYAKKABI

Ömer Tunç'un bağlantılarından saldırı sırasında olay yerinde olan Veysel Sare ve Musa Çiçek'e ulaşan polis Alsancak'ta 12 Şubat'ta düzenlenen baskında bir tabanca bulmuştu. Şüphelilerin sorgusundan sonra ise saldırı silahlarının yeri belirlenmişti. Olay yerinin 1 kilometre uzağında dere yatağında bulunan 2 Kalaşnikof ve bir de 9 mm çapında tabanca ele geçirilmişti. Silahların yanında bulunan bir mont ve ayakkabının ise şüphelilerden birine ait olabileceği belirtilmişti.

KORUMALAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Saldırı sonrasında Kıbrıs'ta yakalanan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek'in işlemleri sürerken, Falyalı'nın iki koruması silah kullanmak suçundan cezaevine gönderilmişti. Saldırı sonrasında Kıbrıs'tan gelen bilgiler ışığında İstanbul'da Organize polisince kamuoyunda Söylemezler Çetesi olarak bilinen suç örgütünün önemli isimleri Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

DNA KARŞILAŞTIRILACAK

Gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve 2 adamından alınancak DNA örnekleriyle Kıbırıs'ta bulunan elbiselerden ve eldivenden alınan örneklerin karşılaştırılacağı öğrenildi. Silahlar üzerindeki parmak izinin karşılaştırılacağı da belirtilirken, İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüphelinin Pazartesi günü adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

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