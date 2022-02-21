Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Söylemezler adliyeye sevk edildi

Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Söylemezler olarak bilinen suç örgütünün önemli isimlerinden Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Habip ATAM

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Otel, gazino, kumarhane işleten, Kıbrıs ve İngiltere'de çok sayıda yatırımı bulunan Halil Falyalı ve şoförü 8 Şubat'taki silahlı saldırıda öldürülmüştü. Cinayetin ardından Kıbrıs'ta 7 şüpheli gözaltına alınıken, cinayetle ilgili olduğu değerlendirilen Mustafa Söylemez ile bir adamının saldırıdan bir gün sonra uçakla Türkiye'ye döndüğü belirlenmişti.

Mustafa Söylemez ve 2 adamı 10 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 4 adamı daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyetinde sorgulanan şüphelilerin dün başlayan ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilere Kıbrıs'tan gelen bilgiler doğrultusunda sorular sorulduğu öğrenildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

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