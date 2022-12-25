Fatih Erbakan: 20 yıllık Ak Parti iktidarıyla milyonlarca kişi açlığa mahkum edildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ’da partisinin İkinci Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Hayat pahalılığı ve ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, “20 yıllık AK Parti iktidarıyla geçti maalesef milyonlarca insan açlığa mahkum oldu” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Partisinin Elazığ 2. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Yoğun bir katılımla yapılan kongrede konuşan Erbakan, milyonlarca emeklinin maaşıyla ancak pazarlarda çürük meyve sebze toplayabildiğini kaydetti.

“8 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ AİLESİYLE AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAYACAK”

Asgari ücrette yapılan zammı eleştiren ve zammın açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken Fatih Erbakan, “Erbakan hocamızın dediği gibi milli görüş ile yönetilmediğimiz için başımıza felaketler gelmiştir. Bu felaketlerden kurtulmak için de çalışmalar yapıyoruz. Erbakan hocamız diyordu ki, ‘eğer milli görüş ve yönetilmezsek başımıza 4 tane felaket gelir; birincisi borca esir olmak, ikincisi aç kalmak, üçüncüsü işsiz kalmak, dördüncüsü de ahlaki ve manevi erozyon.’ Aç kalmak, işsiz kalmak, borca esir olmak, ahlaki ve manevi erozyon. Asgari ücreti 8 bin 500 lira yapmışlar. Dün akşam saatlerinde Birleşik Kamu-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını Aralık ayı sonu itibariyle hesaplamış 9 bin küsür lira. 9 bin liranın üzerinde açlık sınırı çıkmış. Ocakta bu 8 bin 500 lirayı asgari ücreti alacak. Daha asgari ücreti almadan alacağı ücret zaten açlık sınırının altına düştü. 8 milyona yakın asgari ücretli ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla birlikte açlık sınırın altında yaşayacak” diye konuştu.

“MİLYONLARCA İNSAN AÇLIĞA MAHKUM OLDU”

Emekli maaşları açlık sınırının yarısından da az olduğunu belirten Erbakan, “Bu ne demek milyonlarca emekli maaşıyla ancak pazarlarda çürük meyve sebze toplayabiliyor. 2021 yılında Sağlık Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladığı rakama göre 11 milyon 362 bin kişi gıda yardımı alıyor. Türkiye’de işte size aç kalmanın göstergeleri. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız hiçbir sözünü boşuna söylemezdi. ‘Milli görüş ile yönetilmezsek aç kalırız' diyordu. Bakın 25 yıldan beri milli görüş ile yönetilmiyoruz. 97 yılında 54. hükümet görevi devrettiğinden beri o günden bugüne 20 yıllık AK Parti iktidarıyla geçti. Maalesef milyonlarca insan açlığa mahkum oldu” ifadelerini kullandı.

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