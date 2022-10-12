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Fatih’te İETT otobüsünde şoför ile yolcu tartıştı

İstanbul Fatih'te, İETT otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuya yumruklar savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ’dan geçip geçmediğini sordu.

Şoförün “Görmüyor musun? Orada yazıyor” şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla yaşananları kayıt altına almaya başladı.

Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti.

Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. (DHA)

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