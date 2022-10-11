Fatih’te korku dolu dakikalar! Döner bıçağıyla saldırdı
İstanbul Fatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı. Bileğinden yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Yedikule’de aracıyla ilerleyen Şehmuz A., yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve motosikletiyle yolu kapatan kağıt toplayıcısı F.O.’dan yol istedi.
Çıkan tartışmada F.O., araçtaki sürücüye yanında taşıdığı döner bıçağıyla saldırdı. El bileğinden yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
F.O., olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin geri gönderme merkezine teslim edildiği öğrenildi.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcısının elindeki döner bıçağını araçtaki Şehmuz A.’ya defalarca salladığı, kendisini korumaya çalışan Şehmuz A.’nın araçtan indiği sırada bileğinden yaralandığı görülüyor.
Görüntülerin devamında polis ekiplerinin F.O.’yu gözaltına alması yer alıyor. AA