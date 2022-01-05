Fethi Sekin külliyesi törenle açıldı

Şehit polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ Baskil'de bir külliye yaptırmak gerekçesiyle para toplamıştı, yarım bırakılan külliye inşaatının yapımını üstlenen AKP'li Elazığ Belediyesi, Fethi Sekin’in şehit edilişinin yıldönümünde Fethi Sekin Külliyesinin açılışını yaptı.

Evren DEMİRDAŞ

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İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin adına memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde 1 Ocak 2019'da Fethi Sekin Külliyesi inşaatına başlandı ancak külliyenin inşaatına ara verildi.

Külliyeyi inşa ettiren Samsun merkezli Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu'nun esnaftan aldığı yüklü miktardaki malzemenin parasını ödemediği, içi külliye inşaatı yarım bırakılmıştı.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI KÜLLİYE SÖZÜNÜ TUTTU

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği olayın ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yarım bırakılan külliye inşaatı yerine yeni bir yer tahsisi yaptıklarını ve 2021 yılı içerisinde külliye inşaatının biteceğini duyurmuştu.

Fethi Sekin'in şehit edilişinin yıldönümünde AKP'li Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen Fethi Sekin külliyesinin açılışı yapıldı. Külliyenin açılışı şehadetinin yıl dönümü olan bugün gerçekleştirildi. Açılışa, Vali Dr. Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, polis ve askeri personel, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ŞEHİTLERİMİZ YÜCE MAKAMIN KIYMETLİ MİSAFİRLERİDİR”

Külliyenin açılış töreninde konuşan Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, “Büyük Türk milleti yüzyıllar boyunca üç kıtadaki hakimiyeti ile tüm dünyaya nam salmıştır. 1900'lü yıllardan itibaren de var olma mücadelesini vermiştir.

1900'lü yıllardan itibaren 7 düvele karşı vermiş olduğumuz bu kahramanlık destanıyla, kanımızla, canımızla, erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla kurtuluş savaşımızı yapıp istiklalimizi kazanmışız. Bu savaştan alnımızın akıyla çıkmışız. Bunlardan bir tanesi de şehit Fethi Sekin'dir. Bundan 5 yıl önce İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen, masum canlara kıymak isteyen hain terör örgütü mensuplarına karşı tepelerine şahince inen kahraman Fethi Sekin, çocuklarını eşini ve ailesini düşünmeden masum canlara bir şey olmasın diye gözünü kırpmadan ölümsüzlük şerbetini içmiştir, rabbimiz yürümüştür.

Bizlere düşen en önemli sorumluluk bu kahramanlarımızın ismini unutmamak ve unutturmamaktır. Bu anlamda Baskil'imizin Doğancık köyünde şehidimiz adına külliye yapıldı. İçerisinde konferans salonunu, kütüphane, eğitim atölyesi, kütüphane ve mescidi var. Bu külliyede inşallah gençlerimiz faaliyetlerini yürütecekler. Şehidimize dualar okuyacaklar. İsminin gelecek nesillere taşınmasında inşallah katkı sunacaklar.

Külliyemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şehidimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler sizler bilemezsiniz. Şehitlerimiz sadece bedenen aramızda değillerdir. Onlar yüce makamın kıymetli misafirleridir” ifadelerini kullandı.

“KONFERANS SALONU, KÜTÜPHANE, SERGİ SALONU…”

Şehit Fethi Sekin külliyesi, toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerinde 800 metrekare kullanım alanına sahip külliye bünyesinde şehidin motosikleti, kıyafetleri, kütüphane, konferans salonu, sergi salonu, fuaye alanı, çeşitli kursların düzenleneceği atölyeler ve mescitler yer alıyor.

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