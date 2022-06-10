Fetihtepeliler, Beyoğlu Belediyesi önünden başkana seslendi

İstanbul Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm zorlamasına karşı mahalleli Beyoğlu Belediyesi önünde eylem yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a seslenen mahalleliler, elektrik, su kesme işlemlerinin derhal durdurulmasını talep etti.

Fırat FISTIK

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İstanbul Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kararının ardından mahallelinin evlerindeki elektrik, su ve doğalgazlar kesilmeye başlanmış bunun üzerine mahalleli mağdur olmuştu.

Mahalle sakinleri bugün de Beyoğlu Belediyesi önünden belediye başkanı Haydar Ali Yıldız'a seslendi. Yapılan açıklamada konuşan Fetihtepe Mahallesi Derneği Başkanı Şenel Kartal, şunları söyledi:

“Kanser hastası var, KOAH var, yeni doğmuş çocuk var. Var da var. Emniyet müdürüne bu binada hasta var, bu binanın elektriğini kesmeyin dedim. Hiç oralı olmadılar, devam ettiler. Hastayı falan bırakın su, elektrik insanın yaşam hakkıdır yaşam. Anayasamızda biz bir sosyal devlet değil miyiz? Sosyal devleti ortadan kaldırın o zaman. Ben birinci gün gözaltına alındım. Ben bu ülkenin evladıyım. Filistin toprağı değil benim mahallem. Polis, İsrail polisi değil. Polis, bu ülkenin fakir evlatlarından oluşan memur.

YARDIM MİKTARI ARTTIRILSIN, İKİ TARAFLI SÖZLEŞME YAPILSIN

Belediyeden ne istiyoruz biliyor musunuz? Bir heyet kurmasını istiyoruz. Biz diyoruz ki, kira yardımı miktarı 1500 lira. Bu çok yetersiz. Plan da yok. Avam projeni getir, teknik şartnameni getir, sözleşmeni getir diyoruz. Fakat hiçbir şey ortada yok. Bu alanın bize verileceğinin garantisini istiyoruz, bunun taahhüt edilmesini istiyoruz. Hepimize bedel belirlediler, 20 aylık taksitle, memur maaşındaki artışla ödememizi istiyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz buradan çıkıp doğru düzgün bir kira yardımı istiyoruz. Evimize dönünce de kredi çeker öderiz. Kira yardımı ve iki taraflı sözleşme istiyoruz, bu kadar.”

“BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMELİ”

Yürütmeyi durdurma kararları için mahalleli adına davalar açan avukat Onur Cingil, yargı süreçlerinin çok yavaş ilerlediğini kaydederek şöyle konuştu:

* Fetihtepe’de halkına düşman olan halk düşmanları ile mücadele ediyoruz. Halkını dinlemeyen, halkına çevik kuvvet gönderen, kan döktüren bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Belediye başkanı istifa etmeli. Hatta siyaseti bırakmalı.

* Evet yıkılacak ama bunların saltanatı yıkılacak. Halkına düşman olanların saltanatı en kısa zamanda yıkılacak. Burada hazine arazisi var sanıyorlar. Hayır, buradaki araziler bu insanların tapulu mülkleri. Bugün bakanlıkla belediye bu tapulu arazilere, insanların evlerine çöküyor.

* Eskiden kanunlardaki boşlukları bulup hareket ederlerdi. Şimdi kendi koydukları kanunu çiğniyorlar. Belediye başkanlığını işgal eden zata sesleniyorum. Derhal elektrik, su ve doğalgazları geri bağlat. Proje neyse onu göster. Rızaya dayalı, çoğunluğun onayıyla kentsel dönüşüm yapılsın. Eğer yapmazsa Fetihtepe mücadeleden geri durmaz.

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