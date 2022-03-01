Astsubaylık ve askeri lise sınav sorularının çalınması ile ilgili 27 gözaltı kararı

2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında FETÖ üyesi şüphelilere gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY mensupları tarafından 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Ele geçirilen soruların dağıttıkları veya temin ettikleri uzmanların teknik raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile tespit edilen 27 şüphelinin (4 aktif astsubay, 1 ihraç subay, 19 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen, 2 özel sektör çalışanı) yakalanmasına yönelik olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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