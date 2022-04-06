FETÖ’nün 6 ilden sorumlu il valisinin cezasını onandı

Fetullahçı terör örgütünün Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin illerinden sorumlu bölge mahrem imamı ve örgüt içinde sözde Bitlis valisi sıfatıyla bilinen Yusuf Coşkun'a verilen 13 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Özgür CEBE

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FETÖ'nün 6 ilden sorumlu mahrem imamlığı ve sözde örgütün Bitlis İl Valisi sıfatıyla gizli hücre faaliyetlerini organize eden Bekir kod adlı Yusuf Coşkun'a verilen mahkumiyet kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesince incelendi. Yargıtay, yerel mahkemenin delilleri eksiksiz toplayarak özleri değiştirilmeksizin tartıştığını, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandığının altını çizdi.

KULLANMADIM DEDİ AMA 5496 MESAJ YOLLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Sanığın FETÖ'ye ait El Hamra adlı şirketin genel müdürlüğünü yaptığı belirtilen kararda, sanığın temyiz başvurusunda ByLock kullanıcısı olduğunu inkar ettiğini, ancak adına kayıtlı kullandığı telefonun incelenmesinde, Bitlis imamı olduğu için o ilin plakasını kullanarak “yurur13” kullanıcı adıyla 599 kez giriş yaptığı, 980 mail, 5490 mesaj aldığı, 5496 mesaj gönderdiğinin delillerle sabit olduğu vurgulandı.

SÖZDE VALİ

Sanığın 6 ilden sorumlu bölge mahrem imamlığının yanı sıra tanıkların teşhis ve anlatımlarına göre Bitlis'te örgütün sözde Valisi sıfatıyla en üst düzeyde illegal faaliyetleri organize ettiği belirtildi.

YÜKSELEN KONUMU VE TEHLİKENİN AĞIRLIĞI

Yargıtay, 13 FETÖ sanığının farklı illerde alınan ifadelerinde sanığın örgütsel konumuyla ilgili uyumlu bilgiler verdiklerini, bölge imamı olduğu ve kripto faaliyetler yürüttüğüne dair somut bilgiler verdiklerini, bu tanıkların sanığa iftira atmaları için hiçbir neden bulunmadığına da dikkat çekti.

Yargıtay, sanığın mahkûmiyet kararını oy birliğiyle onayıp hükmen tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Dosyada Yusuf Coşkun'la ilgili itiraflarda bulunan 13 FETÖ sanığının ifadeleri ise şöyle:

BİZE 1 DOLAR VERİP PARANIZ BEREKETLENECEK DEDİ

* Sınırsız fonu ve yetkisi vardır. Asıl mesleği Türkçe öğretmeni olmasına rağmen örgütün güvendiği sağlam gördüğü kadrolardandır. Bu nedenle 6 ilden sorumlu bölge mahrem imamı oldu. 17/25 Aralık'tan sonra Bank Asya kapanmasın diye bizlere ‘Ev, araba ne varsa satın, hatta başka bankalardan kredi kullanıp buraya yatırın' diye sürekli telkinde bulunuyordu.

* Örgütün en önemli önceliği paradır. Para her şeyden önemliydi. Para getiren, himmet verenler el üstünde tutulurdu. 2015'ten sonra örgütte dağılmalar, kopmalar olunca büyük bölge sistemi değişti ve yeni yapılanmalara gidildi. Yusuf Coşkun, Hidayet Karaca'ya ve Zaman gazetesine sahip çıkmak için pankartlar hazırlayıp duruşma öncesi adliye önünde eylem yapmamız istiyordu.

* Yusuf Coşkun ‘Bereket parası' adı altında kazancımız ve paramız bereketlensin diye bize F serisi 1 dolar verip saklamamızı istedi. Bize sıklıkla Fetullah Gülen'in vaazlarını izletiyordu.”

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