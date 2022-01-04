FETÖ’nün adliye jandarma yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında zabıt katibi, gardiyan ve icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı. Ankara merkezli bir diğer operasyonda ise 40 ilde tespit edilen 99 'mahrem sorumlu' şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün “Adliye Yapılanmasına” yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında zabıt katibi, gardiyan ve icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

ANKARA MERKEZLİ 40 İLDE 99 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen; 65'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34'ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 ‘mahrem sorumlu’ şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.