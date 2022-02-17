FETÖ’nün medya yapılanması davasında Atilla Taş’ın dosyası ayrıldı

Yargıtay’ın 8 sanık yönünden bozmasının ardından yeniden görülmesine başlanan FETÖ’nün medya yapılanması davasında, sanık Atilla Taş’ın dosyası ayrıldı.

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 25 sanıklı FETÖ’nün medya yapılanması davasını 8 sanık yönünden bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülmesine devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemil Azmi Kalyoncu ve Ali Akkuş ile avukatları hazır bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) sanık Atilla Taş ile ilgili hak ihlali kararı bulunduğunu belirten avukatı, Taş hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve dosyasının ayrılarak beraat kararı verilmesini talep etti. Duruşmada beyanda bulunan sanıklar ile avukatları ise, taleplerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanık Atilla Taş'ın davasının, diğer sanıklar ile birlikte görülmesini gerektirecek bir durum olmaması sebebiyle dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Atilla Taş ile Gökçe Fırat Çulhaoğlu hakkında yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı, adli kontrollerin devamı kararına, sanıkların tutuklulukta geçirmiş oldukları süre ve Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda, adli kontrollerin kaldırılması gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.