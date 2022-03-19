Filiz Kılıç: MHP, Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Adım Adım 2023, İlçe-İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantısına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, partisinin 53 yıldır yüce amaç uğruna çıktığı yoldan ve Atatürk'ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadığını söyledi.

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Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı bu defa Datça’da gerçekleştirildi. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde bugün düzenlenen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yanı sıra MHP MYK üyeleri Serdar Soydan, Turhan Şener ve Oğuz Akar Fırat ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, CHP’yi ve 6+1 olarak nitelendirdiği Millet İttifakı’nı eleştirdi. MHP’nin dün olduğu gibi bugün de milli değerlere sahip çıktığını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

* MHP, liderimiz Devlet Bahçeli ve öncesinde başbuğumuz Alparslan Türkeş’in önderliğinde 53 yıldır yüce amaç uğruna çıktığı yoldan hiçbir zaman ayrılmadı. MHP, Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadı. Bugün de ‘Devlet Bahçeli’ demek, eşittir güven demektir.

* Devlet Bahçeli’nin her zaman için ‘önce ülkem ve milletim’ dediğini, asla kendisini ön plana çıkarmadığını ve bu ülke, bu vatan ve bu millet için, milletten aldığı güçle nasıl bir mücadele içinde olduğunu aziz milletimiz gayet iyi görüyor.

* Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bizim, Atatürk ilke ve inkılaplarının peşinden giden, vatansever CHP seçmeniyle hiçbir sorunumuz yoktur. Bu, zaman zaman farklı platformlarda, farklı şekilde kitlelere aktarılmaya çalışılıyor. Sanki, Atatürk’ün savunuculuğunu yapan vatandaşlarla aramızda ciddi görüş ayrılığı varmış gibi ifade ediliyor.

* Ama asla bizim bu görüşteki CHP’lilerle bir farkımız ve sorunumuz yoktur. Biz, Haziran 2023 seçimlerinde, bu 6+1 birbirine benzemez ittifaka, CHP seçmenin gereken cevabı vereceğine eminiz.

“MUTABABAT METNİNDEN KRİZ VE KAOS ÇIKTI”

Konuşmasında, Millet İttifakı’nın mutabakat metnine değinen Kılıç, “28 Şubat’ta yapılan toplantı sonrasında görünmez ortak HDP ile 6+1 partinin genel başkanlarının imzaladığı ve yayınladığı 48 sayfalık mutabakat metninden, kriz ve kaos çıkmıştır. 48 sayfalık sözde güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatan metinde, bir kez Türk adı, Türk Milleti adı ve ifadesi, bir kez Atatürk adı geçmemiştir” dedi. (DHA)