Fiyatlardan şikayetçi olan vatandaş kime oy vereceğini açıkladı!

Metropoll Araştırma'nın son anketine göre katılımcıların yüzde 61.5'i "Fiyatlar son 1 yıl içerisinde yüzde 100 ve üstünde arttı" dedi. Yüzde 61.5'lik kesimin yüzde 46.'ü ise "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna "AKP" diye yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Metropoll Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından “Türkiye’nin Nabzı / Aralık 2021” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. “Sizce son 1 yılda fiyatlar ne kadar arttı?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

Yüzde 20 civarında: Yüzde 1.9

Yüzde 1.9 Yüzde 25-yüzde 50 arası: Yüzde 7.1

Yüzde 7.1 Yüzde 50-yüzde 100 arası: Yüzde 28.8

Yüzde 28.8 Yüzde 100 veya üstü: Yüzde 61.5

“Yıllık fiyat artışı yüzde 25-yüzde 50 arasında” diyenler “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna şu yanıtları verdi:

AKP: Yüzde 15.6

Yüzde 15.6 MHP: Yüzde 11

Yüzde 11 HDP: Yüzde 4.2

Yüzde 4.2 İYİ Parti: Yüzde 4.1

Yüzde 4.1 CHP: Yüzde 3.9

Yüzde 3.9 Diğer parti: Yüzde 4.3

Yüzde 4.3 Protesto oy: Yüzde 4.3

Yüzde 4.3 Kararsız: Yüzde 2.9

Yüzde 2.9 Cevap yok: Yüzde 8.7

“Yıllık fiyat artışı yüzde 100 ve üstü” diyenler ise aynı soruya şu yanıtı verdi:

Saadet Partisi: Yüzde 80

Yüzde 80 HDP: Yüzde 76.5

Yüzde 76.5 İYİ Parti: Yüzde 74.1

Yüzde 74.1 CHP: Yüzde 62.6

Yüzde 62.6 MHP: Yüzde 61.6

Yüzde 61.6 AKP: Yüzde 46.4

Yüzde 46.4 DEVA: 45.7

45.7 Diğer parti: Yüzde 75.4

Yüzde 75.4 Protesto oy: Yüzde 68.3

Yüzde 68.3 Kararsız: Yüzde 63.2

Yüzde 63.2 Cevap yok: Yüzde 51.1

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