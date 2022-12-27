Formula yarışına mı katılacaksınız?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2023 yılında kullanmak üzere 528 araç kiralayacak. Bu araçlardan 4’ü makam, 9’u da koruma aracı olacak. Makam ve koruma araçları için 246 kilometre sürat yapabilecek motor gücü ve 100 kilometreye 7.4 saniyede ulaşma şartı konuldu.

Deniz AYHAN

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Standart boyut

Bakanlık 28 Kasım 2022'de ihaleye çıktı ve şartname hazırlandı. Araçların kira ücreti henüz açıklanmadı.

Bakanlığın merkez teşkilatına kiralanacak makam ve koruma araçlarının özellikleri arasında “En az 204 beygir, siyah renkli, sıfır kilometre, turbo dizel, 8 ileri vites ve Quattro'' olması da yer alıyor. Maksimum hız 246 kilometre, 0-100 kilometreye çıkış zamanı da 7,4 saniye olacak.

İşte o şartname

Koruma hizmetlerinde kullanılacak bir adet aracın özellikleri ise şöyle sıralandı: “Turbo dizel, 240 beygir, 8 ileri vites, 0-100 kilometreye çıkış süresi 6.1 saniye, maksimum hızı 247 kilometre ve 2020 model ya da daha üzeri…”