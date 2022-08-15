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FSM Pakistan Bayrağı renklerinde

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Yayınlanma: 06:40 - 15 Ağustos 2022 Güncellenme:
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FSM Pakistan Bayrağı renklerinde

Pakistan’ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

​​​​​​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan’da 14 Ağustos 1947’de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.

Yeşil ve beyaz renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer'den görüntülendi. (A.A)

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