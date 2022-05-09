Fuat Oktay: 5 bin 670 vakıf varlığının restorasyonunu gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Vakıflar Haftası' programında yaptığı konuşmada "Son 20 yılda 6 buçuk milyar liralık bir kaynakla 5 bin 670 vakıf varlığının restorasyonunu ve onarımını gerçekleştirdik. Hâlâ 110 vakıf varlığının restorasyonu da sürüyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Vakıflar Haftası etkinliğine katıldı.

Programda konuşan Oktay, vakıfların önemine vurgu yaparak Osmanlı döneminde güvenlik ve adalet dışındaki hizmetlerin önemli bir bölümünün vakıflar marifetiyle sunulduğunu aktardı.

Oktay, “Bilindiği gibi vakıf senetlerinde, vakıf mallarının gayesi haricinde kullanılmasına karşı çok ağır beddualar vardır. Akıl, vicdan ve inanç sahibi hiç kimsenin bu bedduaları görüp de vakıf malına el uzatması, istismara ve gasba yeltenmesi mümkün değildir” ifadelerini kaydetti.

“5 BİN 670 VAKFIN VARLIĞININ RESTORASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK”

Oktay, 20 yılda 6 buçuk milyar TL kaynakla 5 bin 670 vakıf varlığının restore edildiğini belirterek şunları söyledi:

* Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Osmanlı Coğrafyasındaki 60 bin mazbut vakfın temsilcisi olarak ‘maziden atiye’ kurduğumuz köprünün yaşatılmasından sorumludur. Hükümetlerimiz döneminde geçmişteki ihmalleri telafi edecek çok önemli adımlar attık. Son 20 yılda 6 buçuk milyar liralık bir kaynakla 5 bin 670 vakıf varlığının restorasyonunu ve onarımını gerçekleştirdik.

* Hâlâ 110 vakıf varlığının restorasyonu da sürüyor. Sınırlarımız dışında restore ettirdiğimiz 25 vakıf eseri ve çalışmaları devam eden 13 projeyle bu konudaki sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Ancak bu yaptıklarımızın ecdadın vakıf emanetlerini koruma konusunda henüz yeterli olmadığını da biliyoruz.

* Geçmişin ihmallerini, eksiklerini, yanlışlarını ve hatta yağmalarını konuşarak vakit kaybetmek yerine vaktimizi ve enerjimizi bundan sonra ne yapacağımıza hasretmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ecdadın emanetine ancak bu şekilde layık olabiliriz.

“VAKIF GELENEĞİNİN DEVAM ETMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, önümüzdeki dönemi vakıf emanetlerine sahip çıkma, onları asli amaçlarına uygun şekilde ve günümüz şartlarına göre ihya etme dönemi olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

* Ülkemizde vakıf kurma geleneğinin hala devam etmesinden de özellikle memnuniyet duyuyoruz. Bu vakıfların, kavramın sadece lafzına değil, ruhuna da uygun şekilde faaliyet göstermeleri son derece önemlidir.

* İş insanlarımızın kurdukları vakıflarla ülkemizin dört bir yanında inşa ettirdikleri okulları, yurtları, camileri, aş evlerini kültür merkezlerini gördükçe, yetiştirdikleri gençleri gördükçe hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Rabbim, insanların en hayırlısı onlara faydalı olanıdır anlayışı ile vakıf kuran, vakıf yaşatan herkesten razı olsun.

“DAYANIŞMA KÜLTÜRÜMÜZ HER YERDE FARKLI TEZAHÜRLERLE KARŞIMIZA ÇIKMAKTA”

Fuat Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

* Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız ciddi sınamalarla geçmiştir. Yaşadığımız onca badireye, yıkıma, felakete rağmen hamdolsun milletçe dimdik ayakta kalmayı başardık. Böyle dönemlerin ardından hızla toparlanıp yeniden medeniyet yolculuğumuza devam etmemizi sağlayan unsurların başında dayanışma kültürümüz gelmektedir. Dayanışma kültürümüz her yerde farklı tezahürlerle karşımıza çıkmakta.

* Vakıflarımız bu kültürün şehirlerdeki kurumsal temsilcileridir. Eğitimde, sağlıkta, evlilikte, iş kurmada, hayatın her alanında insanlar vakıfların desteğini yanlarında bulmuşlardır. Bizim kültürümüzde başka hiçbir yerde rastlayamayacağınız bir vakıf insanı kavramı vardır. Bu kavramı yaşattığımız sürece Allah’ın izniyle kimse bu millete zarar veremez. (DHA)