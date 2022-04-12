Fuat Oktay’dan sert açıklama…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler. Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak 'Namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir'" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bir yanda terör örgütüne ‘terör örgütü’ demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, ‘onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız kitabımız yoktur’ diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler. Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak ‘Namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir'” ifadelerini kullandı. (DHA)