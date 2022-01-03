Futbol topu ve pet şişe suç aleti oldu

Denizli’de, iki pet şişe arasından futbol topunu geçirerek kumar oynatan iki kişi hakkında adli işlem yapıldı. Polis kumar malzemeleri futbol topu ve pet şişeye el koydu.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taraftarların buluşma noktalarından biri olan amfi parkta ilginç bir olay yaşandı. Alanda devriye görevinde bulunan polis yasa dışı kumar oynandığını tespit etti.

Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin iki pet şişe arasından futbol topunu geçirmek suretiyle 1'e 20 kazanacağını vaat ederek, 3 atış 20 lira üzerinden kumar oynattıkları belirlendi.

İki şüpheli hakkında ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama' suçuyla adli işlem yapıldı. Bu sırada kumar oynadığı tespit edilen bir kişiye de bin 819 lira idari para cezası uygulandı.

Polis kumar oynamakta kullanılan futbol topu ve pet şişelere el koydu.