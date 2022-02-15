Gazeteciler kalem bıraktı: “Dayanacak gücümüz kalmadı”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi üyeleri, basında yaşanan sorunlara dikkat çekmek adına oturma eylemi yaptı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Dayanacak gücümüz kalmadı artık eylem zamanı” dedi.

İsmail AKIN

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Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) 65. Başkanlar Konseyi toplantısı Konyaaltı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya 100'ün üzerinde gazeteci ve il yöneticileri katıldı. Bu yıl 7'ye yakın gazetenin kapandığını ve Anadolu basınının zor durumda olduğunu söyleyen TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Dayanacak gücümüz kalmadı artık eylem zamanı” dedi.

Gazeteciler programın sonunda kalem bırakma eylemi yaptı. Pandemi nedeniyle başkanlar konseyi toplantılarını online olarak gerçekleştiren TGF yaklaşık iki yıl aradan sonra basının sorunlarını tartışmak üzere büyük bir katılımla 65. Başkanlar Konseyi için Antalya'da toplandı. Toplantıya Antalya Milletvekilleri Hasan Subaşı ve Rafet Zeybek, Konyaaltı belediye Başkanı Semih Esen, siyasi partilerin temsilcileri ile 100'ün üzerinde Cemiyet başkanı ve gazeteciler katıldı.

“FİKİR İŞÇİLERİNİN NEREDEYSE YARISI ASGARİ ÜCRET BİLE ALAMAMAKTADIR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel başkanı Yılmaz Karaca, yerel basının içler acısı durumunu anlatarak, siyasi irade tarafından Anadolu basınının bitirilmek istendiğini söyledi ve şu görüşlere yer verdi:

“Anadolu basının sorunlarını sürekli dile getirdiğimiz halde demokrasinin kuvvetler ayırımından sonra, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını temel taşlarından olan basının sorunlarına bir türlü eğilmeyenlerin adeta ‘Gözleri görmüyor, kulakları da duymuyor'. Çok uzun zamandır dile getirdiğimiz duyurularımızda ve görüşmelerimizde anlattığımız basının sorunları ve çözüm önerilerimizden hiçbiri yerine getirilmedi.

Turizmin başkenti Antalya'dan bir kez daha sesleniyoruz. Pandemi sürecinde basın sektörü hiçbir destek alamamıştır. Bu nedenle yerel basın girdi fiyatları karşılanamadığı, yerel televizyonlar uydu bedellerini ödeyemedikleri, telif hakları nedeniyle güç durumda kalan radyolar bir bir kapanmakta, çalışan fikir işçilerinin neredeyse yarısı asgari ücret bile alamamaktadır.

Hak ettikleri halde basın kartlarını alamayan birçok gazeteci meslektaşımız mağdur edilmektedir. Sektörün en önemli sorunlarından biri bir türlü çözülemeyen internet medyası yasasının çıkmamasıdır. Gazeteci olmayanlar tarafından yapılan internet siteleri, kimliğimizi kötüye kullanıp pimi çekilmiş bomba gibi ortalıkta dolaşmaktadırlar”

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