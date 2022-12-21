Gazetecilerden AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne mal beyanı yanıtı

Bursa Kültürpark içindeki Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi'ni yıkan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, avukatları aracılığıyla ÇGD'den vekalet ücretini talep etti. Gazeteciler, konuyla ilgili icra yoluna da giden Büyükşehir Belediyesi’ne cevabı, Metin Üstündağ’ın “Bir Delinin Mal Beyanı” dizeleri ile verdi: "Gökyüzünde bir bulut, Bitlis'te beş minare."

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Kültürpark içindeki Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’ni yıkan AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, avukatları aracılığıyla ÇGD’den vekalet ücretini talep etti. Alacağını icra yoluna giden belediyeye ÇGD’nin mal beyanı dikkat çekti.

“ÇGD'DEN VEKALET ÜCRETLERİNİ İCRA YOLUNA GİTTİ”

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa şubesimizin 30 yılı aşkındır Kültürpark içinde bulunan idari ve sosyal tesisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘yeşil alana katma’ bahanesi ile yıkılmıştı. Kültürpark içerisinde yeni binalar yapılırken, zaten doğa ile iç içe olan lokali yıkan Büyükşehir Belediyesi, yürütülen hukuki süreçlerin ardından avukatları aracılığı ile ÇGD'den vekalet ücretlerini talep etti. Konuyla ilgili icra yoluna da giden Büyükşehir Belediyesi'ne cevabı, Metin Üstündağ'ın ‘Bir Delinin Mal Beyanı’ dizeleri ile verdik.”

“BİZİM SADECE KALEMİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ KALDI”

ÇGD Bursa Şubesi’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğine verdiği beyan yazısında şöyle denildi:

*Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ nin 2021/1730 E 2022/1620 sayılı kararının fotokopisini ekleyerek 5 bin 500 TL vekalet ücretinin ödenmesini avukatımıza yazı yollayarak bildirmişsiniz. Bildiğiniz üzere, bu dünyadaki fiziki tek varlık kanıtımız olan Lokal binamızdan Belediye tarafından tahliye edildik. Hemen yanındaki yeşil alana yeni binalar yapılan 30 yıllık Lokal binamız, yeşil alana katma bahanesiyle yıkıldı. Bizim sadece düşüncelerimiz ve kalemimiz kaldı.”

“GÖKYÜZÜNDE BİR BULUT, BİTLİS’TE BEŞ MİNARE…”

Beyan yazısının son kısmında “Metin Üstündağ’ın mısralarını mal beyanı olarak sunuyoruz” denilerek şöyle devam edildi:

1-Avşa Adası’nda üç daire, dört üçgen, beş dikdörtgen

2-Gökyüzünde bir bulut

3-Bitlis’te beş minare

4-Bir yazlık biri kışlık iki platonik sevgili

5-Büro mobilyası ve çelik kapı üreten bir fabrikanın oğle üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı

6-Islıkla da çalınabilen dort anonim türkü

7-Palandökende bir palan, iki döken

8- -Kastamonu da üç kasto

9-Üç fay hattı

10- Bir çarşamba, iki perşembe, üç cuma

11- Dünyada mekan

12- Ahirette iman

13-Denizde kum

14- Uzayda yerçekimsizlik

15- Bir çuval gazoz kapağı

16- Bir kibrit kutusu sigara izmariti

17- On sekiz saç biti

18-Biri Ingilizce 6 adet

19- Yirmi tane boş naylon poşet

20- Sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht

21- Bir sürü saç sakal, kıl, tüy, yün

22- Üç ayrı parkta üç ayrı belediyeye ait üç ayrı banka reklamlı bank

23- Bir ayakkabı çekeceği

24-Üç don lastiği

25-Iki büyük taş kütlesi

26- Bir adet ağaç gölgesi

27-Üç kuş kanadı sesi

28-Bir sürü kedi köpek

29- Bir Marmara Denizi

01 Aralık 2022

30-Camina yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci

31- Her aksam karıştırılan dört çöp bidonu

32-Çalıp çalıp kaçılan beş melodili apartman zili

33-Nakit lira

34- Anne babadan kalma yarısı yaşanmış bi ömür…