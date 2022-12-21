Gazetecilerden AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne mal beyanı yanıtı
Bursa Kültürpark içindeki Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi'ni yıkan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, avukatları aracılığıyla ÇGD'den vekalet ücretini talep etti. Gazeteciler, konuyla ilgili icra yoluna da giden Büyükşehir Belediyesi’ne cevabı, Metin Üstündağ’ın “Bir Delinin Mal Beyanı” dizeleri ile verdi: "Gökyüzünde bir bulut, Bitlis'te beş minare."
Bursa Kültürpark içindeki Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’ni yıkan AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, avukatları aracılığıyla ÇGD’den vekalet ücretini talep etti. Alacağını icra yoluna giden belediyeye ÇGD’nin mal beyanı dikkat çekti.
“ÇGD'DEN VEKALET ÜCRETLERİNİ İCRA YOLUNA GİTTİ”
Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa şubesimizin 30 yılı aşkındır Kültürpark içinde bulunan idari ve sosyal tesisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘yeşil alana katma’ bahanesi ile yıkılmıştı. Kültürpark içerisinde yeni binalar yapılırken, zaten doğa ile iç içe olan lokali yıkan Büyükşehir Belediyesi, yürütülen hukuki süreçlerin ardından avukatları aracılığı ile ÇGD'den vekalet ücretlerini talep etti. Konuyla ilgili icra yoluna da giden Büyükşehir Belediyesi'ne cevabı, Metin Üstündağ'ın ‘Bir Delinin Mal Beyanı’ dizeleri ile verdik.”
“BİZİM SADECE KALEMİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ KALDI”
ÇGD Bursa Şubesi’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğine verdiği beyan yazısında şöyle denildi:
*Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ nin 2021/1730 E 2022/1620 sayılı kararının fotokopisini ekleyerek 5 bin 500 TL vekalet ücretinin ödenmesini avukatımıza yazı yollayarak bildirmişsiniz. Bildiğiniz üzere, bu dünyadaki fiziki tek varlık kanıtımız olan Lokal binamızdan Belediye tarafından tahliye edildik. Hemen yanındaki yeşil alana yeni binalar yapılan 30 yıllık Lokal binamız, yeşil alana katma bahanesiyle yıkıldı. Bizim sadece düşüncelerimiz ve kalemimiz kaldı.”
“GÖKYÜZÜNDE BİR BULUT, BİTLİS’TE BEŞ MİNARE…”
Beyan yazısının son kısmında “Metin Üstündağ’ın mısralarını mal beyanı olarak sunuyoruz” denilerek şöyle devam edildi:
1-Avşa Adası’nda üç daire, dört üçgen, beş dikdörtgen
2-Gökyüzünde bir bulut
3-Bitlis’te beş minare
4-Bir yazlık biri kışlık iki platonik sevgili
5-Büro mobilyası ve çelik kapı üreten bir fabrikanın oğle üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı
6-Islıkla da çalınabilen dort anonim türkü
7-Palandökende bir palan, iki döken
8- -Kastamonu da üç kasto
9-Üç fay hattı
10- Bir çarşamba, iki perşembe, üç cuma
11- Dünyada mekan
12- Ahirette iman
13-Denizde kum
14- Uzayda yerçekimsizlik
15- Bir çuval gazoz kapağı
16- Bir kibrit kutusu sigara izmariti
17- On sekiz saç biti
18-Biri Ingilizce 6 adet
19- Yirmi tane boş naylon poşet
20- Sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht
21- Bir sürü saç sakal, kıl, tüy, yün
22- Üç ayrı parkta üç ayrı belediyeye ait üç ayrı banka reklamlı bank
23- Bir ayakkabı çekeceği
24-Üç don lastiği
25-Iki büyük taş kütlesi
26- Bir adet ağaç gölgesi
27-Üç kuş kanadı sesi
28-Bir sürü kedi köpek
29- Bir Marmara Denizi
01 Aralık 2022
30-Camina yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci
31- Her aksam karıştırılan dört çöp bidonu
32-Çalıp çalıp kaçılan beş melodili apartman zili
33-Nakit lira
34- Anne babadan kalma yarısı yaşanmış bi ömür…