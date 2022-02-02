Gazetecilere şehit MİT mensubu haberi için hapis cezası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, şehit MİT mensubu haberi nedeniyle Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Barış Terkoğlu'nun hapis cezasını onadı.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, “MİT mensubunun cenaze haberleri” davasında yargılanan gazeteciler hakkındaki İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı.

Mahkeme, Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Barış Terkoğlu hakkında “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama” suçundan; Barış Terkoğlu ve E. E. hakkında “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan verilen beraat kararlarını onadı.

Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel’e “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan verilen 4 yıl 8 ay 17 gün; aynı suçtan Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezaları da mahkeme tarafından onandı.

GAZETECİLERDEN TEPKİ

Barış Terkoğlu kararla ilgili yaptığı açıklamada “Libya’da MİT personelini katleden silahları veren emirle kucaklaştılar. Katleden lideri önümüzdeki günlerde Ankara’da ağırlayacaklarını açıkladılar. Cenaze haberini yapan gazetecileri ise tutuklayacaklar. Vatanseverliğin ve ülkeye ihanetin resmi, güç sayesinde başaşağı duruyor” dedi.

Barış Pehlivan ise, “MİT şehitlerimizin katillerinin önüne Ankara'da turkuvaz halı serilirken, cenazelerini haber yaptığım için aldığım 3 yıl 9 aylık hapis cezası onandı. Şehidin mezarının üstüne basıp siyasi operasyon yapanlar da biliyor ki; beni sadece gerçeği yazmaktan vazgeçiremezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel de kararla ilgili, “Libya'da şehit olan iki vatan evladı için paylaştığım bir mesaj nedeni ile yargılandığım davada verilen ceza onaylandı. Vatan evlatlarını şehit edenler turkuaz halılarda karşılanırken ecel beşiğini halk için sallamaya devam edeceğiz. Susmayın, Korkmayın, Alışmayın” ifadelerini kullandı.

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