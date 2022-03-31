Gazeteciye 3 yıl keyfi hapis geri tepti

Şirket isminin yer almadığı haberlerde dahi itibarın zedelendiği gerekçesiyle gazetecilerin 3 yıl hapse çarptırılmasını öngören madde tekliften çıkarıldı.

Erdoğan SÜZER

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AKP'li milletvekillerinin Bankacılık Kanunu ile uyum sağlama adı altında gazetecilere getirmek istediği keyfi hapis cezası, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna takıldı. Torba yasa teklifinin 34'üncü maddesinde yer alan tartışmalı madde, tekliften tümden çıkarıldı.

‘İtibarın Korunması' başlığıyla getirilmek istenen maddenin ilk cümlesiyle bankalar gibi finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri hakkında da yalan haber yapılması yasaklanıyordu.

Buna göre, bir şirketin itibarına ve servetine kasten zarar verecek şekilde basın ve internet gibi iletişim araçları yoluyla asılsız haber yapanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktı.

TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Ancak, Bankacılık Kanunu ile uyumlaştırıldığı söylendiği halde yasa teklifindeki bu maddeye Bankalar Kanununda yer almayan bir cümlenin eklendiği fark edildi. Bu cümledeki “İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yol açacak veya şirketlere duyulan güveni saracak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla (basın, internet vb) yayılamaz” ifadesi muğlak bulundu.

Bu madde TBMM'den geçip yasalaşsaydı, hiçbir şirketin ismine dahi yer verilmeden sektördeki sorunu dile getiren gazeteciler ‘olumsuz haber kamuoyunda tereddüte yol açtı' denilerek hapse gönderilebilecekti. Ancak bu cümleyle birlikte 34'üncü madde tümden tekliften çıkarıldı.

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